Jest nowa decyzja brytyjskich służb, które niedawno oficjalnie zakończyły poszukiwania Emiliano Sali i małego samolotu lecącego w ubiegły poniedziałek z Nantes do Cardiff, gdzie Argentyńczyk podpisał kontrakt. Będzie wznowienie prac niedaleko Wysp Normandzkich, bo na morzu znaleziono przedmioty, które prawdopodobnie należały do awionetki.

Słowo "prawdopodobnie" jest tu kluczowe, ale wystarczające, aby wznowić poszukiwania. Z dostępnych na razie informacji wynika, że odnalezione małe obiekty pływające to najpewniej kawałki fotela. "Wykorzystamy również specjalistyczny sprzęt do badania dna morskiego" - zakomunikowały służby Air Accidents Investigation Branch (AAIB), zajmujące się w Wielkiej Brytanii wypadkami lotniczymi.

Nowe części zostały znalezione w ostatni poniedziałek, wtedy poinformowano też stronę francuską, ale informację upubliczniono w środę. Poszukiwania, jak zapowiedziano, nie zaczną się jednak natychmiast ze względu na warunki pogodowe na morzu.



A kiedy? Prawdopodobnie w weekend i potrwają "do trzech dni".

Przypomnijmy, po zniknięciu awionetki z radarów, Emiliano Sala, dotychczasowy zawodnik FC Nantes, który wracał do Cardiff jedynie z pilotem, został uznany za zaginionego. Po kilku dniach poszukiwania zostały zakończone, ponieważ nie znaleziono żadnych śladów samolotu. Z taką decyzją nie pogodziła się jednak rodzina piłkarza, apelując o wznowienie prac. Jednocześnie zaczęła się zbiórka pieniędzy, aby to umożliwić, a do akcji włączyli się znani zawodnicy. Dla przykładu: Mbappe przekazał ponad 30 tys. euro, Rabiot - 25 tys., a Payet - 10 tys. W sumie wpłynęło kilkaset tysięcy euro. Wystarczająco, aby wznowić "prywatne" poszukiwania.

Specjalne wydarzenie jest przewidziane dzisiaj wieczorem na stadionie La Beaujoire w Nantes, gdzie Sala grał od ponad trzech lat. W 9. minucie spotkania z St Etienne (z takim numerem grał Argentyńczyk) kibice mają oddać mu hołd. Kodowany Canal+ ma również wyjątkowo być dostępny w tym czasie.

To sygnał, że zaginięcie argentyńskiego zawodnika poruszyło dużą część piłkarskiego świata. I nie tylko piłkarskiego.

