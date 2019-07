Yerry Mina został oskarżony przez angielski związek piłkarski w związku z możliwym naruszeniem przepisów dotyczących zakładów bukmacherskich. FA wezwał obrońcę Evertonu do złożenia wyjaśnień w sprawie występu w reklamie jednej z firm bukmacherskich.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Daniel Sturridge zdyskwalifikowany do końca lipca. Wideo INTERIA.TV

Sprawą Miny zajmie się niezależna komisja w trzyosobowym składzie. Możliwe sankcje dla piłkarza na razie nie są znane, zależą m.in. od tego, jaką linię obrony przyjmie Kolumbijczyk. Ma czas na złożenie wyjaśnień do piątkowego popołudnia.



FA w komunikacie wyjaśnił, że obrońcy zarzuca się złamanie jednej z zasad związku, zabraniającej udziału w reklamach działalności związanej z zakładami bukmacherskimi. A firmę zajmującą się właśnie taką działalnością miał reklamować Mina.



Tydzień temu za złamanie przepisów dotyczących zakładów bukmacherskich został ukarany Daniel Sturridge, angielski piłkarz, który po zakończeniu sezonu odszedł z Liverpoolu. Napastnik otrzymał grzywnę w wysokości 75 tys. funtów i sześć tygodni zawieszenia, ale na razie obowiązuje go tylko dwutygodniowa kara.



Sturridge został ukarany, bo w ubiegłym roku poprosił swojego brata, by ten obstawił jego transfer do Sevilli. Teraz na decyzję komisji czeka Mina. Kolumbijski obrońca trafił do Evertonu przed rokiem, po mundialu w Rosji, gdzie strzelił .gola m.in. reprezentacji Polski. Angielski klub wykupił go z FC Barcelona za 30 milionów euro, ale przez kontuzje piłkarz rozegrał tylko 13 spotkań w Premier League.

Reklama

Premier League: sprawdź terminarz na nowy sezon

Zdjęcie Yerry Mina (w tle, z prawej) / AFP

DG