Plany wznowienia sezonu Premier League stają się coraz realniejsze. Brytyjski sekretarz kultury i sportu Oliver Dowden powiedział, że rząd otwiera drzwi futbolowi do powrotu w czerwcu. Z kolei liga zapowiedziała ważny krok w sprawie kończących się 30 czerwca kontraktów piłkarzy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Radosław Gilewicz dla Interii: Bayern uzależniony jest tylko od siebie. Wideo INTERIA.TV

W miniony poniedziałek rząd brytyjski wyraził zgodę na powrót zawodowego sportu od 1 czerwca, o ile koronawirus nie będzie się bardziej rozprzestrzeniać. To otwiera możliwość wznowienia sezonu m.in. piłkarskiej Premier League.

Reklama

Teraz zamiar wznowienia sezonu podtrzymał Dowden. Odpowiedzialny w rządzie za kulturę i sport polityk powiedział w czwartek, że odbył "pozytywne spotkanie" z władzami piłkarskimi - m.in. Premier League i angielską federacją - w celu rozwoju planów dotyczących powrotu futbolu.



"Wszyscy zgodziliśmy się, że pójdziemy dalej tylko wtedy, gdy będzie to bezpieczne, a zdrowie i dobro zawodników, trenerów oraz personelu będzie na pierwszym miejscu. Rząd otwiera drzwi do zawodowego futbolu, aby bezpiecznie wrócić w czerwcu (...)" - zapowiedział Dowden w oświadczeniu.



Podkreślił, że to do władz piłkarskich należy sfinalizowanie szczegółów, jak należy postępować, ale rząd będzie oferować wskazówki.



"Połączona jest dobra wola, aby osiągnąć ten cel dla fanów, społeczności futbolowej i całego narodu. Rząd oraz nasi eksperci medyczni będą nadal oferować wskazówki i wsparcie dla gry przed podjęciem ostatecznej decyzji, która wprowadziłaby te plany w życie" - dodał.



Ewentualne wznowienie sezonu za około pół miesiąca oznacza, że nie da się zakończyć rozgrywek przed 30 czerwca. Premier League robi więc wszystko, aby przygotować się na taki scenariusz. Jej dyrektor Richard Masters zapowiedział w czwartek, że piłkarze angielskiej ekstraklasy, których umowy wygasają 30 czerwca, będą mogli krótkoterminowo przedłużać je do końca sezonu.



"Zdecydowaliśmy dzisiaj, aby kluby ukończyły sezon w tym samych składach, jakimi dysponowały przed zawieszeniem rozgrywek. Zawodnicy mogą przedłużyć umowy poza 30 czerwca - do końca sezonu, ale obie strony muszą to uzgodnić" - oświadczył Masters.



Premier League zapowiedziała, że kluby i piłkarze będą mieć czas do 23 czerwca na wzajemne uzgodnienie przedłużenia kontraktów.



Do końca sezonu angielskiej ekstraklasy pozostało dziewięć kolejek. Lider Liverpool prowadzi z przewagą aż 25 punktów nad Manchesterem City, który ma jeden mecz zaległy.

Zdjęcie Etihad Stadium w Manchesterze / AFP

Zdjęcie Pamiętaj! / INTERIA.PL