Kolejna czołowa europejska liga ustaliła datę powrotu do rozgrywek. Już 17 czerwca będzie mogło odbyć się pierwsze spotkanie po przerwie w Premier League, póki co bez udziału publiczności. Trzy dni później na boiska wrócą piłkarze Championship.

Angielskie media już kilka dni temu spekulowały, że Premier League może powrócić 17 czerwca. Nie była to jednak przesądzona decyzja, bowiem nadal brakowało zielonego świata na start rozgrywek ze strony władz kraju.



Rząd brytyjski wyraził jednak zgodę i sport wyczynowy będzie mógł powrócić w Anglii od 1 czerwca, co również daje możliwość na wznowienie rozgrywek Premier League we wskazanym wcześniej terminie.



- Premier League z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie rządu. Wszystkie główne organizacje sportowe pracują z władzami, aby stworzyć jak najlepszy protokół gwarantujący możliwość wznowienia rozgrywek - powiedział Richard Masters, dyrektor generalny Premier League.



- Nie mogliśmy osiągnąć tego punktu bez wsparcia rządu. Planujemy start rozgrywek na 17 czerwca i obecnie konsultujemy wszystkie decyzje z klubami i menedżerami, nasze wspólne bezpieczeństwo jest teraz priorytetem - dodał.