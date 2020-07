Arsenal FC pokonał Norwich City aż 4-0 w meczu 32. kolejki Premier League. Z kolei Leicester City niespodziewanie przegrało na wyjeździe 1-2 z Evertonem.

Zadanie Arsenalowi mocno ułatwił bramkarz gospodarzy - Tim Krul. Doświadczony golkiper w 33. minucie postanowił wdać się w drybling z Pierre'm-Emerickiem Aubameyangiem i stracił piłkę, dzięki czemu Gabończyk mógł wpakować ją do pustej bramki. To była jedna z jego najłatwiej zdobytych bramek w barwach "Kanonierów".



Cztery minuty później Aubameyang do zdobytej bramki dołożył asystę, gdy dograł w pole karne do Granita Xhaki. Szwajcar mocnym uderzeniem podwyższył wynik spotkania na 2-0.



W drugiej połowie Aubameyang zdobył swoją drugą bramkę w tym spotkaniu, a ponownie sprezentowali mu ją zawodnicy Norwich. Podanie jednego z nich dotarło do Gabończyka w polu karnym i "Auba" pewnie umieścił piłkę w bramce.



Wynik meczu na 4-0 w 81. minucie ustalił jeszcze Cedric Soares. Obrońca huknął z dystansu nie do obrony.



Do sporej niespodzianki doszło już za to na początku spotkania Evertonu z trzecim w tabeli Leicester City. Już w 10. minucie po dograniu ze skrzydła wynik meczu otworzył Richarlison, a sześć minut później sędzia podyktował rzut karny dla gospodarzy za zagranie piłki ręką w polu karnym. Jedenastką z zimną krwią strzałem po ziemi w środek bramki wykorzystał Gylfi Sigurdsson i Everton prowadził 2-0.

W przerwie spotkania trener "Lisów" zdecydował się na wprowadzenie na boisko Jamesa Maddisona oraz Kelechiego Iheanacho i już sześć minut później drugi z nich zdobył kontaktową bramkę po zamieszaniu w polu karnym.



Leicester nie zdołało jednak doprowadzić do remisu i "Lisy" muszą liczyć się z tym, że jeszcze w tej kolejce mogą zostać wyprzedzone przez Chelsea. Everton jest na 11. pozycji, z kolei Arsenal awansował na siódme miejsce, choć mecz zaległy ma ósmy Tottenham.



