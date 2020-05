W Anglii trwa dyskusja dotycząca możliwego wznowienia rozgrywek Premier League. W przypadku restartu zmagań ligowych, piłkarze będą musieli przestrzegać wielu obostrzeń. Wśród nich mogą znaleźć się zakazy dotyczące plucia, wspólnej celebracji po zdobyciu gola oraz pomeczowej wymiany koszulek.

Pandemia koronawirusa doprowadziła do przerwania rozgrywek Premier League do 29 kolejkach.



W poniedziałek kluby angielskiej ekstraklasy mają przedyskutować kwestię dokończenia sezonu, poruszając także temat środków ostrożności i obostrzeń, których należy przestrzegać w przypadku restartu zmagań ligowych.



Jak donosi "The Telegraph", w najnowszych protokołach dotyczących wznowienia Premier League znalazł się zapis dotyczący zakazu plucia, wspólnego celebrowania bramek i tradycyjnej wymiany koszulek. Mecze najprawdopodobniej nie będą mogły być poprzedzone przywitaniem obu ekip poprzez gest podania dłoni.

Ostry rygor miałby obowiązywać już podczas treningów przed wznowieniem ligi, by piłkarze mogli przywyknąć do nowych standardów, które mogą obowiązywać nawet przez rok.