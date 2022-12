Od 14 listopada Premier League miała przerwę. Spowodowane było to mundialem w Katarze, który odbywał się na przełomie listopada i grudnia.

Świąteczne granie, to już tradycja w Anglii. Dzień rozpoczął się od rywalizacji pomiędzy Brentford i Tottenhamem .

Tottenham zaskoczony

Nieoczekiwanie to gospodarze szybko objęli prowadzenie. Po kwadransie gry, do siatki trafił Vitaly Janelt. Niemiec dobiegł do piłki odbitej przez Frasera Forstera i z bliska pokonał francuskiego bramkarza.