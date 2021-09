Premier League wróci do gry osiem dni po zakończeniu MŚ 2022

Międzynarodowa Federacja Piłkarska (FIFA) zdecydowała się zmienić dotychczasową porę rozgrywania finałów MŚ i przenieść je z letnich miesięcy na późniejszy termin ze względu na wysokie temperatury panujące w czerwcu czy lipcu w Katarze.

Mistrzostwa świata w 2022 roku zostaną rozegrane więc od 21 listopada do 18 grudnia.



Premier League przerwie swoje rozgrywki zaledwie dziewięć dni przed startem mundialu - 12 listopada, a wróci do gry już w Boxing Day, czyli 26 grudnia.



"Przyszły sezon przyjdzie nam rozgrywać przy szalonym pomyśle, którym są mistrzostwa świata w zimie. Nie zobaczymy żadnego meczu Premier League w kluczowym okresie naszego sezonu, a więc na przełomie listopada i grudnia, do czego ludzie będą musieli się przyzwyczaić" - powiedział Christian Purslow, dyrektor wykonawczy Aston Villi Birmingham.



Kibice zostaną bez "tradycji i dziedzictwa narodowego"

"Zawsze martwię się o dobro zawodników, ale mam więcej obaw w związku z kibicami, którzy stracą mecze Premier League w okresie, będącym naszą narodową tradycją i wspaniałym dziedzictwem narodowym" - dodał.



W środę przedstawiciele 20 klubów Premier League spotkali się w Londynie, by dyskutować o terminarzu na sezon 2022/23. Rozmowy trwały przynajmniej cztery godziny.