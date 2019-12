W ostatnim spotkaniu 19. kolejki Premier League Wolverhampton mierzy się z Manchesterem City. Czy podopiecznym Josepa Guardioli uda się przeskoczyć Leicester w tabeli? Śledź relację z Interią!

Manchester City nie wytrzymał tempa narzuconego przez Liverpool i przed rozpoczęciem świątecznej kolejki Premier League, podopieczni Josepa Gaurdioli mieli już niemal 10 punktów starty do "The Reds", które nadal miało do rozegrania zaległe spotkanie z West Ham. W spotkaniu z Wolverhampton walczyli oni jedynie o przeskoczenie drugich "Lisów" i zmniejszenie dystansu do Liverpool-u.

Spotkanie lepiej rozpoczęło się dla gospodarzy. W 12. minucie meczu Diogo Jota otrzymał dobrą piłkę z głębi boiska, ruszył w stronę bramki i został sfaulowany przez szarżującego Edersona. Sędzia spotkania nie miał wątpliwości i wlepił golkiperowi "Obywateli" czerwoną kartkę. "Wilkom" nie udało się jednak wykorzystać przewagi i w nieco kuriozalnych warunkach Manchester City wyszedł na prowadzenie.



W 21. minucie Leander Dendoncker sfaulował w polu karnym Riyada Mahreza. Po konsultacji z systemem VAR arbiter wskazał na wapno. Do wykorzystania "jedenastki" podszedł Raheem Sterling i jego strzał udało się obronić Rui Patricio. Radość drużyny gospodarzy została jednak stłumiona przez Martina Atkinsona, który zadecydował, że stały fragment gry musi zostać powtórzony.



Do piłki ponownie podszedł Sterling i... znowu jego uderzenie obronił bramkarz Wolverhampton. Tym razem wypluł futbolówkę przed siebie i był bezradny wobec dobitki angielskiego pomocnika. Drużyna Nuno Espirito Santosa mogła odpowiedzieć tuż przed zakończeniem pierwszej części gry. Raul Jimenez oddał strzał z dystansu, który pewnie obronił Claudio Bravo.

Drugą połowę mocnym uderzeniem mogli rozpocząć piłkarze Espirito Santonsa. Jimenez dobrze posłał piłkę nad linią obrony do Joty, który znalazł się w sytuacji sam na sam. Futbolówka po jego strzale poszybowała jednak nad poprzeczką. Niewykorzystana okazja zemściła się już po chwili. City rozegrało szybką akcję, Kevin De Bruyne zagrał do Sterlinga, ten popędził na bramkę i technicznym strzałem pokonał bramkarza "Wilków".

Gospodarze nie dali się zepchnąć do defensywy i już po chwili zdobyli kontaktowe trafienie. Piłkarze Manchesteru City stracili piłkę w środkowej części boiska, ta trafiła do Adamy Traory, który sprytnym strzałem po ziemi pokonał golkipera "Obywateli". Wolverhampton zaczął grać o wiele odważniej i udało im się przycisnąć "City".



W 72. minucie gospodarze ponownie zagrozili bramce rywali. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Romain Saiss groźnie uderzył głową, lecz minimalnie chybił. Zmasowane ataki gospodarze przyniosły oczekiwany efekt i po chwili udało im się doprowadzić do wyrównania. Traore wykorzystał błąd Benjamina Mendy'ego, przejął futbolówkę i zagrał w pole karne. Tam nabiegł na nią Jimenez i wpakował do siatki.



Wolverhampton nie zamierzał się cieszyć z remisu i w 90. minucie piłkarze "Wilków" podwyższyli wynik spotkania. Jimenez rozegrał efektowną dwójkową akcję z Mattem Doherty'em. Hiszpan odegrał pietą, Dohrtey zdecydował się oddać strzał, po którym futbolówka zatrzepotała się w siatce. "Obywatele" mogli wyrównać tuż przed końcem spotkania. Sterling huknął z rzutu wolnego, piłka pędziła w stronę bramki i trafiła wprost w poprzeczkę bramki Patricio.





Wolverhampton - Manchester City 3-2, koniec

19. kolejka Anglia - Premier League

2019-12-27 20:45 | Stadion: Molineux Stadium | Widzów: 31737 | Arbiter: M. Atkinson Wolverhampton Wanderers FC Manchester City 3 2 DO PRZERWY 0-1 Adama Traoré 55' R. Jimenez 82' M. Doherty 89' R. Sterling 25',50'

3 2 Wolverhampton Wanderers Manchester City Ederson Mendy Otamendi Walker De Bruyne Fernandinho Hernández Silva Mahrez Aguero Sterling 2 Patricio Castro Coady Doherty Neves Dendoncker Moutinho Saïss Traoré Jimenez Jota SKŁADY Wolverhampton Wanderers Manchester City Rui Patricio 12′ 12′ . Ederson 73′ 73′ Jonathan Castro Otto Benjamin Mendy Conor Coady 60′ 60′ Nicolas Otamendi 89′ 89′ Matt Doherty Kyle Walker Rúben Diogo da Silva Neves 67′ 67′ Kevin De Bruyne Leander Dendoncker . Fernandinho Joao Moutinho Rodrigo Hernández Cascante Romain Saïss Bernardo Silva 55′ 55′ Adama Traoré Diarra 46′ 46′ Riyad Mahrez 82′ 82′ 90′ 90′ Raul Jimenez 14′ 14′ Sergio Aguero 79′ 79′ Diogo José Teixeira da Silva 25′, 50′ 25′, 50′ 25′ (k.) 25′ (k.) Raheem Sterling REZERWOWI John Ruddy 14′ 14′ Claudio Andres Bravo Munoz 90′ 90′ Ryan Bennett Joao Cancelo Max Kilman José Ángel Esmoris Tasende 73′ 73′ Rúben Gonçalo Silva Nascimento Vinagre 46′ 46′ Eric García Martret Jesús Vallejo Lázaro Ołeksandr Zinczenko Patrick Cutrone Philip Foden 79′ 79′ Pedro Lomba Neto 67′ 67′ Ilkay Guendogan

STATYSTYKI Wolverhampton Wanderers Manchester City 3 2 Posiadanie piłki 63% 37% Strzały 16 5 Strzały na bramkę 11 2 Rzuty rożne 3 1 Faule 6 13 Spalone 0 1