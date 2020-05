Rozrasta się imperium arabskich szejków, którzy są właścicielami Manchesteru City. Do swego portfolio dołączyli właśnie belgijskiego drugoligowca Lommel SK. To już dziewiąty klub na świecie, jaki pozyskali.

Głównym graczem jest Abu Dhabi United Group, która ma większościowy pakiet udziałów w City Football Group (CFG). Właśnie ten podmiot przejął w 2008 roku Manchester City, a w kolejnych latach sukcesywnie posiadał swój stan posiadania. Lommel to jego najnowszy nabytek i można się spodziewać, że w 2020 roku jedyny.

Informację opublikowano w mediach społecznościowych. Nie podano kwoty transakcji. BBC podaje jednak, że szejkowie zobowiązali się do pokrycia bieżących długów klubu. Sięgały one 1,75 mln funtów.

Lommel występował w tym sezonie na bezpośrednim zapleczu belgijskiej ekstraklasy. W momencie zakończenia rozgrywek, z powodu pandemii koronawirusa, zespół zajmował szóstą lokatę. Zawodnikiem tej drużyny w latach 1994-2003 był Mirosław Waligóra.

Jaka idea przyświeca nabywaniu tej marki klubów? "W europejskich przejęciach chodzi bardziej o rozwój graczy niż o zarabianie pieniędzy oraz o budowanie marki w USA, Chinach i Indiach" - tłumaczy na TT dziennikarz "Financial Times", Murad Ahmed.

Do CFG należy już dziewięć klubów na pięciu kontynentach. Grupę tę tworzą: Manchester City, New York City, Melbourne City, Yokohama F Marinos, Montevideo City Torque, Girona, Sichuan Jiuniu, Mumbai City i Lommel SK. Można się spodziewać, że to nie koniec ekspansji inwestorów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

UKi