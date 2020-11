City Football Group, zarządzająca Manchesterem City i szeregiem innych klubów na całym świecie, chce zatrudnić Lionela Messiego na 10 lat - informuje dziennik "The Times". Najpierw 33-letni Argentyńczyk byłby piłkarzem wicemistrza Anglii, potem ambasadorem CFG.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Primera Division. Koeman o burzy wokół Messiego: To brak szacunku. Wideo © 2020 Associated Press

Zdobywca rekordowej liczby sześciu Złotych Piłek dla najlepszego gracza roku na świecie już tego lata chciał odejść z Barcelony. Wszystkie drogi zdawały się prowadzić do Manchesteru City, m.in. dlatego, że drużynę prowadzi Hiszpan Josep Guardiola, który pracował wcześniej z Messim w "Dumie Katalonii". Transfer okazał się jednak niemożliwy do przeprowadzenia, ponieważ nie dało się zerwać kontraktu piłkarza z wicemistrzem Hiszpanii.

Reklama

Według "The Times", CFG w dalszym ciągu stara się ściągnąć Argentyńczyka na Wyspy, a dowodem na to miało być m.in. przedłużenie umowy z Guardiolą w ubiegłym tygodniu. Oficjalną ofertę CFG będzie mogła złożyć najwcześniej 1 stycznia, kiedy otwarte zostanie zimowe okienko transferowe. Najprawdopodobniej wstrzyma się jednak do następnego lata, bo 30 czerwca kończy się kontrakt Messiego z Barceloną. Tak czy inaczej dziennik podaje, że plan jest już gotowy.



Zakłada on, że Messi miałby przez kilka sezonów bronić barw Manchesteru City, a później mógłby przenieść się do dowolnego innego klubu zarządzanego przez CFG - np. New York City, Melbourne City lub Yokohama Marinos. Po zakończeniu kariery, przez pozostały okres przewidziany w kontrakcie, Argentyńczyk przyjąłby rolę światowego ambasadora CFG.



Messi jest zawodnikiem Barcelony od początku seniorskiej kariery. Zadebiutował w 2004 roku i pobił wiele rekordów, m.in. został najskuteczniejszym w historii strzelcem klubu i hiszpańskiej ekstraklasy.



Zamiar odejścia zakomunikował "Dumie Katalonii" po nieudanym sezonie 2019/20, który zespół zakończył bez żadnego trofeum.