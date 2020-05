Premier League. Właściciel Newcastle zlecił zabójstwo?

Hatice Cengiz, narzeczona zamordowanego niedawno dziennikarza, wezwała kibiców Newcastle United do ochrony klubu przed saudyjskim księciem, który za 300 mln funtów nabył większościowy pakiet udziałów. To on miał zlecić zabójstwo.

Na celowniku opinii publicznej - po raz drugi w ostatnim czasie - znalazł się saudyjski następca tronu, Muhammad ibn Salman. Najpierw oczy piłkarskiego świata zwróciły się na niego w kwietniu, gdy ogłosił się właścicielem Newcastle. Teraz ponownie jego nazwisko odmienianie jest przez wszystkie przypadki - tyle że już w zupełnie innym kontekście.

"Proszę was, abyście się zastanowili, czy przyjęcie oferty Muhammada ibn Salmana jest naprawdę dobrym posunięciem dla waszego klubu i miasta. Błagam was wszystkich, żebyście się zjednoczyli, aby chronić swój ukochany klub i miasto przed księciem koronnym i otaczającymi go ludźmi. Nie powinniśmy plamić pięknej gry, jaką jest piłka nożna, tymi, którzy chcą ją wykorzystać tylko do ukrycia swoich szokujących czynów" - to fragment listu Hatice Cengiz cytowany przez BBC.

Turczynka była narzeczoną Jamala Khashoggi - saudyjskiego dziennikarza, który najprawdopodobniej został zamordowany w październiku 2018 roku. Przebywał wówczas od dłuższego czasu na emigracji w USA. Złożył wizytę w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule, by skompletować dokumenty potrzebne do ślubu z Hatice. Kobieta czekała na niego przed budynkiem. Jej wybranek nigdy stamtąd nie wyszedł.

Podejrzewa się, że na terenie placówki 59-latek został pozbawiony życia, a następnie poćwiartowany. Jego szczątków nigdy jednak nie odnaleziono.