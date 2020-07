W 36. kolejce Premier League West Ham United pokonał Watford 3-1. W barwach „Młotów” cały mecz rozegrał Łukasz Fabiański.

36. kolejka Anglia - Premier League

2020-07-17 21:00 | Stadion: London Stadium | Arbiter: M. Atkinson West Ham United FC Watford FC 3 1 DO PRZERWY 3-0 M. Antonio 6' T. Souček 10' D. Rice 36' T. Deeney 49'

West Ham świetnie rozpoczął mecz. Po 10 minutach prowadził już 2-0.

Najpierw, w 6. minucie, gospodarze wykorzystali błąd rywali przy wyprowadzeniu piłki. Przejęli futbolówkę pod polem karnym. W "szesnastce" przejął ją Michail Antonio, który strzałem po ziemi pokonał bramkarza.

Cztery minuty później do siatki trafił Tomasz Souczek. Jarrod Bowen dośrodkował z prawej strony. Czech wyskoczył najwyżej i strzałem głową podwyższył prowadzenie.

Kolejną bramkę West Ham zdobył jeszcze przed przerwą. Pięknym strzałem z dystansu popisał się Declan Rice.

Z kolei Watford świetnie zaczął drugą połowę. Po indywidualnej akcji Troy Deeney wbiegł w pole karne i strzałem w "długi" róg pokonał Łukasza Fabiańskiego.

Na więcej jednak piłkarzy Watfordu nie było stać. West Ham odniósł ważne zwycięstwo i oddalił się od strefy spadkowej. Awansował na 15. miejsce. Rywale znajdują się tuż nad kreską, na 17. pozycji.

Przed tą serią spotkań obie drużyny miały trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. West Ham United swoją powiększył do sześciu, a do końca sezonu pozostały tylko dwie kolejki. W dodatku "Młoty" spośród ekip walczących o utrzymanie mają najlepszy bilans bramek, a to on decyduje o kolejności przy równej liczbie punktów.

W środę londyńczycy zagrają na wyjeździe z walczącym o najlepszą czwórkę Manchesterem United. Na zakończenie, 26 lipca, podejmą przedostatnią w tabeli Aston Villę.

3 1 West Ham United Watford FC Fabiański Cresswell Diop Ogbonna Antonio Fornals Johnson Noble Rice Souček Bowen Foster Dawson Kiko Kabasele Masina Cleverley Doucouré Hughes Deeney Sarr Welbeck SKŁADY West Ham United Watford FC Łukasz Fabiański Ben Foster Aaron Cresswell Craig Dawson Issa Diop Francisco Femenia Angelo Obinze Ogbonna Christian Kabasele 6′ 6′ 90′ 90′ Michail Antonio 46′ 46′ Adam Masina 72′ 72′ Pablo Fornals Malla 9′ 9′ Tom Cleverley Benjamin Johnson 72′ 72′ Abdoulaye Doucouré Mark Noble 35′ 35′ Will Hughes 36′ 36′ Declan Rice 49′ 49′ 67′ 67′ Troy Deeney 10′ 10′ Tomáš Souček Ismaila Sarr 81′ 81′ Jarrod Bowen 86′ 86′ Danny Welbeck REZERWOWI Darren Randolph Heurelho Gomes 90′ 90′ Fabián Cornelio Balbuena González Craig Cathcart Arthur Masuaku 46′ 46′ Adrian Mariappa Felipe Anderson Pereira Gomes 72′ 72′ Nathaniel Chalobah Conor Coventry Roberto Maximiliano Pereyra Manuel Lanzini Ignacio Pussetto Jack Wilshere Domingos Quina 72′ 72′ Sébastien Haller 67′ 67′ Andre Gray 81′ 81′ Andrij Jarmołenko 86′ 86′ João Pedro Junqueira de Jesus

STATYSTYKI West Ham United Watford FC 3 1 Posiadanie piłki 47% 53% Strzały 7 10 Strzały na bramkę 4 4 Rzuty rożne 9 3 Faule 12 11 Spalone 0 2

