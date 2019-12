Po prawie 90 dniach do bramki West Ham wrócił Łukasz Fabiański. Drużyna polskiego bramkarza nie dała jednak rady Leicester i przegrała z "Lisami" 1-2. Polak obronił rzut karny, który wcześniej... sam sprokurował. W drugim równolegle rozgrywanym spotkaniu Norwich zremisował z Tottenhamem 2-2.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Premier League. Jose Mourinho: To jest kryminał! Wideo © 2019 Associated Press

Wspaniała seria wygranych ligowych spotkań Leicester City skończyła się po zremisowanym meczu z Norwich. Od tego czasu popularne "Lisy" uległy Manchesterowi City oraz Liverpoolowi. Na drugim miejscu w tabeli zostali tylko przez potknięcie "Obywateli", którzy wczoraj przegrali z Wolverhampton.

Reklama

Piłkarze West Ham grają bardzo rwanie w tym sezonie i obecnie znajdują się w okolicach strefy spadkowej. Po prawie trzymiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją do bramki stołecznej drużyny powrócił Łukasz Fabiański.



Polski bramkarz bardzo szybko przypomniał o sobie kibicom "Młotów". W 10. minucie Kelechi Iheanacho otrzymał dobre podanie z głębi pola i znalazł się w sytuacji sam na sam z golkiperem gospodarzy. Fabiański zdecydował się na wyjście ze swojej bramki i sfaulował Nigeryjczyka we własnym polu karnym.



Sędzia ukarał go żółtą kartką, a do wykonania "jedenastki" podszedł Demarai Gray. Fabiański szybko zrehabilitował się i obronił uderzenie Anglika. Na kolejną groźną okazję piłkarze obu drużyn kazali poczekać nam do końcówki pierwszej połowy.

W 40. minucie obrońca "Młotów" słabo wybił piłkę we własnym polu karnym. Dopadł do niej jeden z zawodników Leicester i zagrał w kierunku bramki. Tam najlepiej odnalazł się Ayoze Perez i wystawił futbolówkę Iheanacho, który uderzeniem głową umieścił ją w siatce. Po chwili bliski strzelenia bramki był Gray, jednak kolejnego gola zdobyli gospodarze.

Tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą część gry gracze West Ham rozegrali bardzo składną akcję. Ryan Fredericks podał do Felipe Andersona, były gracz Lazio odegrał do Pablo Fornalsa, a ten płaskim strzałem po ziemi pokonał Kaspera Schmeichela.

Drugą część gry w o wiele lepszym stylu rozpoczęło Leicester. Perez popędził środkiem boiska, minął kilku rywali i dobrze zagrał do wybiegającego zza linii obrońców Gray’a. Pomocnik poradził sobie z opanowaniem futbolówki, a po chwili pewnym technicznym strzałem w róg bramki pokonał Fabiańskiego.



Premier League - wyniki, tabela, strzelcy

W drugim spotkaniu, które także rozpoczęło się o 18.30 Norwich po emocjonującym spotkaniu zremisował z Tottenhamem 2-2. Podopieczni Jose Mourinho wyszarpali remis po dwóch stałych fragmentach gry. Z rzutu wolnego bardzo dobrze uderzył Christian Eriksen, a chwilę potem "jedenastkę" na bramkę zamienił Harry Kane. Piłkarze Norwich zostawili po sobie bardzo dobre wrażenie na boisku i ich ewentualna wygrana nie byłaby niesprawiedliwym wynikiem.



PA



20. kolejka Anglia - Premier League

2019-12-28 18:30 | Stadion: London Stadium | Widzów: 59919 | Arbiter: D. Coote West Ham United FC Leicester City 1 2 DO PRZERWY 1-1 Pablo Fornals 45' K. Iheanacho 40' D. Gray 56'

1 2 West Ham United Leicester City Fabiański Balbuena González Diop Fredericks Masuaku Anderson Fornals Lanzini Rice Sanchez Haller Schmeichel Evans Fuchs Justin Morgan Albrighton Choudhury Gray Mendy Iheanacho Pérez SKŁADY West Ham United Leicester City 9′ 9′ Łukasz Fabiański Kasper Schmeichel Fabián Cornelio Balbuena González Jonny Evans 56′ 56′ Issa Diop Christian Fuchs Ryan Fredericks James Justin 49′ 49′ Arthur Masuaku Wes Morgan Felipe Anderson Pereira Gomes Marc Albrighton 45′ 45′ Pablo Fornals Malla 90′ 90′ Hamza Choudhury 70′ 70′ Manuel Lanzini 56′ 56′ 12′ (k.) 12′ (k.) 83′ 83′ Demarai Gray 77′ 77′ Declan Rice 70′ 70′ Nampalys Mendy 62′ 62′ Carlos Sanchez 40′ 40′ Kelechi Promise Iheanacho 55′ 55′ Sébastien Haller 64′ 64′ Ayoze Pérez Gutiérrez REZERWOWI Roberto Jimenez Gago Danny Ward Winston Reid Ben Chilwell Pablo Javier Zabaleta Caglar Soyuncu 55′ 55′ Michail Antonio 83′ 83′ Harvey Lewis Barnes Mark Noble 64′ 64′ James Maddison 62′ 62′ Robert Snodgrass 70′ 70′ Onyinye Wilfred Ndidi 70′ 70′ Albian Ajeti Youri Tielemans

STATYSTYKI West Ham United Leicester City 1 2 Posiadanie piłki 43% 57% Strzały 10 11 Strzały na bramkę 6 8 Rzuty rożne 5 5 Faule 14 4 Spalone 1 3