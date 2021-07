Premier League. West Ham interesuje się Breelem Embolo

Breel Emobolo kilkukrotnie błysnął na boisku w trakcie Euro 2020 - udało mu się m.in. strzelić gola w pierwszym meczu Szwajcarii na turnieju, zremisowanym 1-1 z Walią. W ostatnim sezonie klubowym był jednak nieco "przygaszony" i zanotował w sumie - jako środkowy napastnik - sześć trafień. Według portalu 90min.com. Takie wyniki mogą otworzyć West Hamowi drogę do przejęcia piłkarza.

Breel Embolo odpowiedzią na bolączki West Hamu?

"Młoty" bowiem chcą wzmocnić swoją siłę rażenia w ofensywie - po tym, jak Sebastien Haller przeszedł w styczniu do amsterdamskiego Ajaksu, w zasadzie cała praca w napadzie spadła na barki Michaila Antonio. W klubie z Londynu chcą uniknąć podobnej sytuacji w najbliższej kampanii ligowej, a sprowadzenie Embolo zdaje się być odpowiednim rozwiązaniem.



West Ham United ma mieć do dyspozycji ok. 30 mln funtów do wydania na nowego napastnika, przedstawiciele zespołu mogliby więc spróbować porozumienia z Borussią Moenchengladbach - pierwsze zapytanie w sprawie Embolo miało zresztą zostać już zgłoszone.



Jest jednak jeszcze jedna opcja, którą mogą rozważyć londyńczycy - spróbować wypożyczenia Szwajcara. Wtedy wymieniony wyżej budżet można by - w całości lub części - zainwestować we wzmocnienie innych pozycji.



Premier League. Dobry sezon WHU

West Ham United zaliczył bardzo dobry sezon 2020/2021. Podopieczni Davida Moyesa zajęli szóste miejsce w lidze, kwalifikując się tym samym do fazy grupowej Ligi Europy. "Młoty" do końca jednak walczyły o pierwszą czwórkę i awans do Ligi Mistrzów.

