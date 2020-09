Po dramatycznej końcówce West Bromwich Albion zremisował 3-3 z Chelsea Londyn w meczu 3. kolejki Premier League. Faworyzowani goście remis uratowali w doliczonym czasie gry. Kamil Grosicki ponownie znalazł się poza kadrą meczową WBA.

3. kolejka Anglia - Premier League

2020-09-26 18:30 | Stadion: The Hawthorns | Arbiter: Jonathan Moss West Bromwich Albion FC Chelsea Londyn 3 3 DO PRZERWY 3-0 C. Robinson 4',25' K. Bartley 27' M. Mount 55' C. Hudson-Odoi 70' T. Abraham 90'

Dwie pierwsze potyczki tego sezonu zakończyły się dla WBA porażką. W sobotnim starciu z "The Blues" gospodarze - przystępując do niego z ostatniej pozycji w tabeli - nie byli więc faworytami.

Mimo to już po niespełna 30 minutach prowadzili różnicą trzech goli. Do siatki dwukrotnie trafił Callum Robinson, a trzeci cios zadał Kyle Bartley.

Obroną Chelsea fatalnie dyrygował Thiago Silva. Brazylijczyk, który cztery dni wcześniej skończył 36 lat, zaliczył ligowy debiut w barwach nowego klubu. Z kapitańską opaską na ramieniu.

W przerwie Frank Lampard dokonał w londyńskim zespole dwóch zmian. Roszady przyniosły spodziewany efekt. Dziesięć minut po wznowieniu gry pierwszą bramkę do gości zdobył Mason Mount, a kwadrans później kontaktowe trafienie zaliczył wprowadzony z ławki Callum Hudson-Odoi. W trzeciej minucie doliczonego czasy gry gola na wagę remisu strzelił Tammy Abraham.

Kamila Grosickiego zabrakło w meczowej kadrze. Nie doszedł jeszcze do pełni sił po kłopotach zdrowotnych, z jakimi się ostatnio borykał. W mijającym tygodniu nie brał udziału w treningach.

Inna sprawa, że "Grosik" nie należy do faworytów trenera Slavena Bilicia. Spekuluje się, że reprezentacyjny pomocnik może zmienić klubowe barwy jeszcze w tym okienku transferowym, czyli nie później niż 5 października. W grę wchodzi powrót do Turcji lub do któregoś z klubów Championship.

STATYSTYKI West Bromwich Albion FC Chelsea Londyn 3 3 Posiadanie piłki 24,2% 75,8% Strzały 10 20 Strzały na bramkę 6 13 Rzuty rożne 3 9 Faule 8 16

Premier League - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz