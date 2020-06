W 32. kolejce Premier League Southampton pokonał Watford 3-1. Mecz jednak nie najlepiej zapamięta Jan Bednarek. Polski obrońca „Świętych” zdobył bowiem samobójczą bramkę.

32. kolejka Anglia - Premier League

2020-06-28 17:30 | Stadion: Vicarage Road | Arbiter: M. Oliver Watford FC Southampton FC 1 3 DO PRZERWY 0-1 J. Bednarek 79' (samob.) D. Ings 16',70' J. Ward-Prowse 82'

Southampton objęło prowadzenie po kwadransie gry. Do siatki trafił Danny Ings. Drugiego gola strzelił w 70. minucie.

Wydawało się, że Southampton ma mecz pod kontrolą, ale dziewięć minut później rywale złapali kontakt. Stało się to za sprawą Jana Bednarka, który trafił do własnej bramki. Polak chciał wybić dośrodkowanie. Na wysokości pierwszego słupka atakował piłkę wślizgiem. Zrobił to jednak tak niefortunnie, że piłka wpadła do bramki.

"Święci" i tak wygrali dwoma bramkami. W 82. minucie do siatki trafił bowiem James Ward-Prowse, ustalając wynik spotkania.

Po tym zwycięstwie Southampton awansował na 13. miejsce. Watford jest 16. Ma tylko punkt przewagi nad strefą spadkową.

1 3 Watford FC Southampton FC Foster Cathcart Dawson Kiko Masina Capoue Doucouré Hughes Pereyra Deeney Sarr McCarthy Bednarek Bertrand Vestergaard Walker-Peters Oriol Redmond Smallbone Ward-Prowse Long Ings 2 SKŁADY Watford FC Southampton FC Ben Foster Alex McCarthy 90′ 90′ Craig Cathcart 79′ (samob.) 79′ (samob.) Jan Bednarek 32′ 32′ Craig Dawson Ryan Bertrand 79′ 79′ Francisco Femenia Jannik Vestergaard 74′ 74′ Adam Masina Kyle Walker-Peters Etienne Capoue Romeu Vidal Oriol 90′ 90′ Abdoulaye Doucouré Nathan Redmond 73′ 73′ Will Hughes 65′ 65′ William Anthony Patrick Smallbone 74′ 74′ Roberto Maximiliano Pereyra 82′ 82′ James Ward-Prowse Troy Deeney 75′ 75′ Shane Long Ismaila Sarr 16′, 70′ 16′, 70′ Daniel Ings REZERWOWI Heurelho Gomes Angus Gunn 74′ 74′ Jose Holebas Kevin Danso Christian Kabasele Yan Valery Adrian Mariappa Jake Vokins Tom Cleverley 65′ 65′ Stuart Armstrong 79′ 79′ Ignacio Pussetto Nathan Tella 74′ 74′ João Pedro Junqueira de Jesus 75′ 75′ Che Adams Adalberto Peñaranda Maestre Michael Obafemi 73′ 73′ Danny Welbeck A. Jankewitz

STATYSTYKI Watford FC Southampton FC 1 3 Posiadanie piłki 50% 50% Strzały 4 11 Strzały na bramkę 2 8 Rzuty rożne 5 3 Faule 18 9 Spalone 0 1

