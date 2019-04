Arsenal pokonał na wyjeździe Watford FC 1-0 w 34. kolejce Premier League. Jedyny gol padł po fatalnym błędzie Bena Fostera, gospodarze przez większość meczu grali w dziesiątkę, ale mieli sytuacje, by pokonać Bernda Leno.

34. kolejka Anglia - Premier League

2019-04-15 21:00 | Stadion: Vicarage Road Stadium | Widzów: 20480 | Arbiter: C. Pawson Watford FC Arsenal Londyn 0 1 DO PRZERWY 0-1 P. Aubameyang 10'

"Kanonierzy" prowadzenie objęli już w 10. minucie. Daryl Janmaat wycofał piłkę do bramkarza, Ben Foster chciał ją wybić, ale trafił w przebiegającego przed nim Pierre’a-Emericka Aubameyanga. To chyba był jeden z najłatwiej strzelonych goli przez Gabończyka.

W 11. minucie sytuacja Watfordu jeszcze bardziej się pogorszyła. Czerwoną kartkę zobaczył bowiem Troy Deeney. Napastnik "Szerszeni" ruszył do mającego piłkę Lucasa Torreiry i gdy obok niego przebiegał trafił go przedramieniem w głowę. Sędziowie uznali, że było to zagranie z premedytacją, choć Deeney nie zgadzał się z taką interpretacją zdarzeń. Czasami gorsze przewinienia nie są karane przez arbitrów.

Gospodarze nie zamierzali się tylko bronić. W 20. minucie po rzucie wolnym piłki nie opanował Christian Kabasele, ta trafiła jednak pod nogi Craiga Cathcarta, który uderzył, ale Bernd Leno zdołał interweniować, piłka trafiła jeszcze w słupek, a na róg wybił ją Laurent Koscielny.

Piłkarze Watfordu nacierali dalej. W 32. minucie Leno obronił strzał z rzutu wolnego wykonywanego przez Etienne’a Capoue.

Po zmianie stron obraz gry się zmienił. Znaczenie częściej atakowali goście. W 57. minucie rajd lewą stroną przeprowadził Alex Iwobi, dośrodkował a nadbiegający Henrich Mchitarjan trafił z bliska w interweniującego Fostera.

Watford też miał jednak szansę. W 62. minucie Abdoulaye Doucouré podał do Adama Masiny, który uderzył z dystansu, a piłka trafiał w spojenie słupka z poprzeczką!

10 minut przed końcem gospodarze powinni wyrównać. Andre Gray już minął Leno, ale w ostatniej chwili jego strzał zablokował Ainsley Maitland-Niles.

0 1 Watford FC Arsenal Londyn Leno Koscielny Mavropanos Monreal Mustafi Iwobi Mkhitaryan Ramsey Torreira Di Pascua Xhaka Aubameyang Foster Cathcart Kiko Janmaat Kabasele Masina Capoue Doucouré Hughes Deeney Gray SKŁADY Watford FC Arsenal Londyn Ben Foster Bernd Leno Craig Cathcart Laurent Koscielny 59′ 59′ Francisco Femenia 59′ 59′ Konstantinos Mavropanos Daryl Janmaat Ignacio Monreal Christian Kabasele Shkodran Mustafi 86′ 86′ Adam Masina Alex Iwobi 54′ 54′ Etienne Capoue Henrich Mchitarjan Abdoulaye Doucouré 68′ 68′ Aaron Ramsey 86′ 86′ Will Hughes 46′ 46′ Lucas Torreira Di Pascua 11′ 11′ Troy Deeney Granit Xhaka Andre Gray 10′ 10′ Pierre-Emerick Aubameyang REZERWOWI Heurelho Gomes Petr Czech Miguel Ángel Britos Cabrera Sead Kolaszinać Adrian Mariappa Mohamed Naser Elsayed Elneny Marc Navarro Ceciliano 59′ 59′ Mattéo Guendouzi Olié Nathaniel Chalobah 68′ 68′ Ainsley Maitland-Niles 86′ 86′ Ken Sema 46′ 46′ Mesut Oezil 59′ 59′ Isaac Ajayi Success Alexandre Lacazette

Arsenal cały czas walczy o Ligę Mistrzów. W tym momencie podopieczni Unaia Emery'ego zajmują czwarte miejsce w tabeli.

"Kanonierzy" tracą jednak tylko punkt do Tottenhamu, mają tyle samo "oczek" co Chelsea, a o dwa wyprzedzają Manchester United.



STATYSTYKI Watford FC Arsenal Londyn 0 1 Posiadanie piłki 41% 59% Strzały 6 14 Strzały na bramkę 1 5 Rzuty rożne 6 4 Faule 12 9 Spalone 2 4

