"Pojawia się znikąd" - reklamuje polskiego obrońcę Southampton, a kibice porównują go do wielkiego Paolo Maldiniego. I liczą, że wkrótce uda się na nim porządnie zarobić.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Reprezentacja. Jacek Gmoch dla Interii o Jerzym Brzęczku. "Na szczęście to nie jest mój problem". Wideo TV Interia

"Polski Maldini znów to zrobił", "Jeden z zawodników, który zrobił największy postęp", "Klasa światowa", "Jest cholernie dobry" - w taki sposób kibice rozpływają się nad polskim obrońcą.

Reklama

Do takich opinii fanów Southampton nakłoniła krótka kompilacja z kluczowymi interwencjami Bednarka przeciwko takim rywalom jak zawodnicy Tottenhamu czy Arsenalu. Opatrzona jest ona znamiennym komentarzem: "Pojawia się znikąd", a zagrania Polaka wyglądają tak:



Polak może być niepocieszony, że obecny sezon został przerwany. Napisać, że przeżywa najlepszy okres w Premier League, to nic nie napisać. 24-letni defensor nie zagrał tylko w dwóch spotkaniach, a w pozostałych niemal zawsze zaliczał 90 minut. Co więcej, śrubuje także rekord pod względem liczby przerywanych akcji rywali. Na razie licznik zatrzymał się na 158.



Anglicy piszą o nim nie tylko jako o zawodniku, który zrobił wielki postęp, ale który jest również objawieniem Premier League. Efekt? Lech Poznań sprzedał go do Southampton za 6 milionów euro, a dziś Polak wyceniany jest na ok. 12 mln euro.



Wartość Bednarka podnoszą też regularne występy w reprezentacji Polski. U Jerzego Brzęczka nie jest już jedną z opcji do gry obok Kamila Glika, ale etatowym podstawowym zawodnikiem. W eliminacjach do mistrzostw Europy nie wystąpił tylko raz - przeciwko Łotwie. Pozostałe spotkania rozegrał od deski do deski.



"Będziemy mieli z niego sporo pożytku. Teraz nam pomoże, a później zarobimy na nim porządną kasę" - pisze jeden z kibiców Southampton.



Po 29 kolejkach drużyna Bednarka zajmuje w lidze 14. miejsce i ma siedem punktów przewagi nad strefą spadkową.





PJ

Wyniki i tabela Premier League





Zdjęcie Tak cieszył się Jan Bednarek po zwycięstwie z Tottenhamem / Getty Images