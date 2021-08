Polski futbol był najsilniejszy za "żelazną kurtyną". Z oczywistych przyczyn nasi zawodnicy nie mogli wówczas wyjeżdżać za granicę tak łatwo jak dziś. Nie mogąc go pozyskać po brązowych dla Polski mistrzostwach świata w 1974 r. w RFN, Kazimierzowi Deynie wysłannik Realu Madryt zostawił w Warszawie koszulkę "Królewskich" na pamiątkę.

Liga angielska. Polscy pionierzy

"Kace" udało się wyjechać dopiero cztery lata później i to do bardzo przeciętnego wówczas Manchesteru City. Nie był to ten czas i to miejsce. Dysponujący wyborną techniką Deyna większość czasu na boisku spędzał patrząc jak piłka lata mu wysoko nad głową. Brytyjski futbol różnił się od dzisiejszego, był zamknięty wobec reszty kontynentu, a jego głównym hasłem było: "kick and rush" ("kopnij i biegnij"). Statystyki w City Deyna osiągnął nie najgorsze - 38 goli i 12 bramek.

Rok po Deynie do Bolton Wanderers przeszedł jego kolega klubowy z Legii. "Nowak Tadeusz to Legii jest Prometeusz" śpiewali kibice przy Łazienkowskiej. Nowak który, ze względu na swą szybkość, nosił ksywę "Ferrari", wysp nie podbił a Bolton zajął ostatnie, 22. miejsce w ówczesnej Division 1.

Potem była przerwa w polskich występach w najwyższej lidze na Wyspach Brytyjskich. Dopiero u progu utworzenia Premier League, na przełomie lat 80. i 90. XX wieku polscy gracze wrócili do łask. Najbardziej tajemniczym z nich był Zbigniew Kruszyński, zawodnik Lechii Gdańsk, który Polskę opuścił nielegalnie i grał w RFN. Potem los rzucił do Anglii, gdzie grał m.in. w Wimbledonie w latach 1988-91 gdzie nosił ksywę "Detzi".

Mniej więcej w tym samym czasie w Aston Villi i potem Sunderlandzie grał boczny obrońca, Dariusz Kubicki. Wiele lat później, po powrocie do Polski, opowiadał że w "Czarnych Kotach" szło mu tak dobrze, że imię "Darius" było najpopularniejszym nadawanym tamtejszym noworodkom.

Premier League rozpoczyna właśnie swój 30. sezon, a wśród ledwie 13 obcokrajowców, którzy zagrali w pierwszy weekend rozgrywek był polski skrzydłowy Robert Warzycha.

Liga wystartowała w sobotę, Robert Warzycha już w drugiej kolejce, w środę 19 sierpnia strzelił bramkę na Old Trafford, a jego Everton wygrał aż 3-0. To była pierwsza w historii Premier League bramka zdobyta przez zawodnika z kontynentu. Były to miłe złego początki, dla "Roba" ostatni gol w barwach "Toffees". Bramka Warzychy była ostatnim golem Polaka w "najlepszej lidze świata", aż do roku 2015 (!), gdy dla "Lisów" z Leicester trafił Marcin Wasilewski.





Premier League. Polscy bramkarze

Potem nastąpiła era triumfu "polskiej szkoły bramkarskiej" w "najlepszej lidze świata".

W XXI wieku na dobrą markę polskich bramkarzy zapracowali:

Jerzy Dudek (127 ligowych meczów w Liverpool w latach 2001-2007) Artur Boruc (165 spotkań w Southampton i Bournemouth w latach 2012-2019) Wojciech Szczęsny (132 występy w barwach Arsenalu w latach 2010-2015) Tomasz Kuszczak (63 gry w West Bromwich Albion i Manchesterze United w latach 2004-2011) Łukasz Fabiański (266 mecze w Arsenalu, Swansea City i West Ham United w latach 2007-2021)

Premier League. Polacy w polu

Polacy w Premier League grali również w polu, mając jednak znacznie gorszą bramkę od bramkarzy.

Piotr Świerczewski (pomocnik, Birmingham City, 1 mecz w sezonie 2002/03) Jarosław Fojut (obrońca, Bolton Wanderers 1 występ w sezonie 2005/06) Emmanuel Olisadebe (napastnik, Portsmouth, 2 spotkania w sezonie 2005/06) Grzegorz Rasiak (napastnik, Tottenham i Bolton Wanderers, 15 meczów w sezonach 2005/06 i 2007/08) Euzebiusz Smolarek (napastnik/skrzydłowy, Bolton Wanderers, 12 gier w sezonie 2008/09) Marcin Wasilewski (obrońca, Leicester City, 30 występów i 1 bramka w latach 2014-2017) Grzegorz Krychowiak (pomocnik, West Bromwich Albion, 27 meczów w sezonie 2017/18) Kamil Grosicki (skrzydłowy, Hull City i West Bromwich Albion, 18 meczów w latach 2017-20)





Polacy w Premier League 2021/22 W tegorocznych rozgrywkach ligi angielskiej będziemy szansę śledzić losy aż sześciu naszych rodaków.

1. Jan Bednarek (obrońca Southampton)

2. Mateusz Klich (pomocnik, Leeds)

3. Łukasz Fabiański (bramkarz, West Ham United)

4. Jakub Moder (pomocnik Brighton & Hove Albion)

5. Michał Karbownik (pomocnik Brighton & Hove Albion)

6. Przemysław Płacheta (pomocnik Norwich City)





Maciej Słomiński