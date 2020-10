Lider obrony Liverpoolu Virgil van Dijk przeszedł w Londynie zabieg kolana. Operacja przebiegła pomyślnie - poinformował mistrz Anglii. Holender uszkodził więzadła podczas meczu derbowego z Evertonem (2-2) w starciu z bramkarzem Jordanem Pickfordem.

29-latek doznał kontuzji 17 października. Wciąż nie wiadomo ile potrwa jego absencja. W przypadku uszkodzenia więzadeł powrót do gry trwa zazwyczaj kilka miesięcy.



"Van Dijk skupi się teraz od razu na rehabilitacji, którą będzie przechodził ze wsparciem sztabu medycznego klubu" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Holender trafił do Liverpoolu w styczniu 2018 roku z Southamptonu za 75 mln funtów, co uczyniło go wówczas najdroższym obrońcą w historii. Dotychczas był kluczową postacią w ekipie prowadzonej przez Juergena Kloppa w walce o trofea. W 2019 roku wygrała ona Ligę Mistrzów, a rok później zdobyła mistrzostwo Anglii.

Kontuzja wykluczyła tego piłkarza m.in. z meczu reprezentacji Holandii z Polską w Lidze Narodów, który ma się odbyć 18 listopada w Chorzowie.

Władze angielskiej federacji uznały, że Pickford nie zostanie ukarany za starcie z Virgilem van Dijkiem. Ich zdaniem zdarzenie zostało już ocenione w trakcie meczu i nie ma sensu do niego wracać ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



TB / an/ krys/

