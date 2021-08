Holenderski obrońca do ekipy Liverpoolu przeszedł w styczniu 2018 roku z Southampton - LFC zapłaciło za niego wówczas 75 mln funtów, co spotkało się z licznymi opiniami na temat tego, że transfer defensora jest mocno przepłacony.

Virgil van Dijk szybko jednak udowodnił, że jest wart każdego pensa, stając się nie tylko podporą FC Liverpool, ale też jednym z najbardziej cenionych obrońców świata. Piłkarz jak dotychczas zaliczył 130 występów dla "The Reds", strzelając przy tym 13 goli.



Virgil van Dijk piłkarzem Liverpoolu na kolejne cztery lata

Razem z zespołem prowadzonym przez Juergena Kloppa sięgnął m.in. po mistrzostwo Anglii oraz Ligę Mistrzów. Za swój wkład w te sukcesy został doceniony przez klub nowym kontraktem - van Dijk przedłużył współpracę z LFC o cztery kolejne lata, do 2025 roku.



"Od pierwszego dnia, w którym zjawiłem się w klubie, czułem wielkie wsparcie ze strony kibiców, kolegów z drużyny i sztabu szkoleniowego" - stwierdził Virgil van Dijk podkreślając, że czuje wielka dumę mogąc pracować dalej w Liverpoolu.



Jak podkreślał piłkarz w wypowiedzi dla klubowych mediów, nie może się już doczekać kolejnych piłkarskich wyzwań. Chce jednak zapomnieć o ostatnim sezonie, w którym niewiele grał.



Długotrwały uraz Holendra

W październiku ubiegłego roku, podczas prestiżowych derbów z lokalnym rywalem FC Liverpool, Evertonem, van Dijk starł się z bramkarzem rywali, Jordanem Pickfordem. W efekcie nabawił się poważnej kontuzji więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie i musiał przejść operację.

Rehabilitacja piłkarza trwała wiele miesięcy i z tego powodu musiał on zakończyć przedwcześnie sezon ligowy, nie wystąpił także na Euro 2020 z reprezentacją Holandii.



Premier League. FC Liverpool zagra na otwarcie z Norwich City

Teraz, jak się zdaje, wrócił już do pełni sił. Ma za sobą udział w przedsezonowych przygotowaniach "The Reds" (w tym trzy sparingi). Niebawem kibice powinni go znów zobaczyć na angielskich boiskach ligowych. Pierwsza okazja ku temu będzie już w sobotę - o 18.30 FC Liverpool zmierzy się na wyjeździe z Norwich City.

Zdjęcie Virgil van Dijk przed kontuzją był kluczowym zawodnikiem FC Liverpool / Andrew Powell / Contributor / Getty Images

PaCze