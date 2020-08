Słynny piłkarz Vincent Kompany przechodzi na sportową emeryturę w wieku 34 lat. Teraz został pełnoetatowym trenerem w Anderlechcie Bruksela. Umowę podpisał na cztery lata.

Kompany zastąpi Franky'ego Vercauterena na stanowisku trenera Anderlechtu.



"Chcę w pełni zaangażować się w rolę trenera i skupienia się na tym" - stwierdził. "Dlatego odchodzę jako piłkarz. Nasze ambicje pozostają jednak takie same" - dodał.



"Chcę pracować w klubie przez co najmniej cztery sezony i udowodnić, że Anderlecht potrafi prezentować nowoczesny futbol i osiągać dobre wyniki" - podkreślił.

Kompany to legenda Manchesteru City. Do tego klubu trafił w 2008 roku z Hamburger SV za 8,5 miliona euro. Na Etihad Stadium występował z powodzeniem przez 11 lat.

Środkowy obrońca zdobył z "The Citizens" cztery razy mistrzostwo Anglii, w tym dwa pod okiem Pepa Guradioli. Czterokrotnie sięgnął po Puchar Ligi i dwukrotnie po Puchar Anglii.



Jego gol przeciwko Leicester City pod koniec sezonu 2018/2019 pomógł Manchesterowi City wywalczyć mistrzowską koronę. W ten sposób pożegnał się z kibicami "The Citizens". W barwach MC wystąpił w ponad 350 spotkaniach.



19 maja 2019 roku Anderlecht, którego jest wychowankiem, poinformował, że Kompany wraca do drużyny, gdzie pełnił rolę grającego trenera. Zrezygnował z tego obowiązku, żeby skupić się na grze.



Kompany rozegrał w reprezentacji Belgii 89 meczów, w których strzelił cztery bramki. Największy sukces z drużyna narodową odniósł w 2018 roku podczas mundialu w Rosji. Belgowie zdobyli brązowy medal.