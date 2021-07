"Nordic Entertainment Group (NENT Group) nabyła wyłączne prawa do transmisji spotkań Premier League, najlepszej i najbardziej popularnej ligi piłkarskiej na świecie, w Holandii, Polsce, Estonii, Łotwie oraz Litwie, od 2022 do 2028 roku. Obejmująca sześć sezonów, przełomowa umowa, rozszerza długoterminową współpracę pomiędzy NENT Group i Premier League do dziewięciu krajów europejskich" - poinformowało Viaplay w komunikacie prasowym. Wcześniej NENT odpowiadało za transmisje Premier League w krajach nordyckich.

"Jest to niezwykle istotny krok na drodze ekspansji Viaplay! Nasze długoterminowe podejście, które jest oparte na streamingu, w połączeniu z perspektywą obecności na wielu rynkach, umożliwia nam uzyskanie mocnej pozycji w pozyskiwaniu, rozwijaniu i tworzeniu innowacyjnych treści wokół najbardziej prestiżowych praw sportowych. Premier League jest bez wątpienia "perłą w koronie" praw do transmisji wydarzeń sportowych i cieszymy się, że dzięki tej przełomowej umowie mamy możliwość rozszerzenia naszego długoterminowego partnerstwa do dziewięciu krajów - powiedział Anders Jensen, prezes NENT Group.

Reklama

Zdjęcie Komentujemy wszystkie mecze na żywo! / interia / materiały prasowe

Viaplay zostanie uruchomiona w Polsce 3 sierpnia. Ma już prawa do transmitowania wydarzeń sportowych: Bundesligi, Ligi Europy oraz Ligi Konferencji Europy, a od 2023 roku będzie pokazywać wyścigi Formuły 1.

Zobacz nasz codzienny program o Euro - Sprawdź!

Nie możesz oglądać meczu? - Posłuchaj na żywo naszej relacji!