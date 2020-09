Donny van de Beek związał się pięcioletnią umową z Manchesterem United. Tym samym "Czerwone Diabły" wygrały zaciekłą rywalizację o pomocnika z tuzami Primera Division - Realem Madryt i Barceloną.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żona piłkarza Manchesteru City ostro skrytykowała Guardiolę. Wideo INTERIA.TV

Spekulacje na temat najbliższej przyszłości van de Beeka toczyły się od wielu tygodni. Wydawało się, że jeden z filarów Ajaksu Amsterdam przeniesie się do Hiszpanii. W środowy wieczór MU potwierdził jednak oficjalnie pozyskanie Holendra.

Reklama

23-latek podpisał przy Old Trafford kontrakt, który będzie obowiązywał do połowy 2025 roku. To pierwsze letnie wzmocnienie "Czerwonych Diabłów". Wedle nieoficjalnych informacji piłkarz kosztował 40 mln euro.

- On ma wszystko co trzeba, żeby odnieść sukces w takim klubie, jakim jest Manchester United - powiedział trener Ole Gunnar Solskjaer, cytowany przez klubowe media. - Dysponuje świetnym timingiem, czytaniem gry i umiejętnością znajdowania przestrzeni do rozegrania piłki. Wydatnie zwiększy siłę formacji pomocy.

Dla Ajaksu van de Beek rozegrał w sumie 175 meczów. Zdobył 41 bramek i zaliczył 34 asysty.

UKi