Premier League. United nie wystarczy Ronaldo. Przyjdzie pora na Haalanda?

Powrót "CR7" do Manchesteru United był największym marzeniem wszystkich kibiców ekipy z Old Trafford przez ostatnich 12 lat. W końcu transfer ten doszedł do skutku - po trzech latach w Juventusie Portugalczyk na nowo związał się z "Czerwonymi Diabłami", z miejsca stając się "pewniakiem" w składzie Ole Gunnara Solskjaera.

Manchester United ma mnóstwo opcji w ataku

Jego przybycie oznacza jednak prawdopodobną klęskę urodzaju, bo atak zespołu jest dość silnie obsadzony. O swoją pozycję w zespole może się obawiać zwłaszcza Edinson Cavani, który jeszcze kilka miesięcy temu - w maju - podpisywał przedłużenie umowy z United. Wygląda jednak na to, że w Manchesterze dalej myślą o ściąganiu kolejnych snajperów.

Jak informuje dziennikarz ESPN Mark Ogden priorytetem transferowym dla MU na lato 2022 będzie Erling Braut Haaland, gwiazda Borussii Dortmund. 21-latek zdążył już pokazać, że jest szalenie uzdolnionym piłkarzem - i że ma potencjał na jeszcze większy rozwój.



Erling Haaland budzi zainteresowanie gigantów

Temat Haalanda w United jest zresztą nienowy - o potencjalnym zainteresowaniu akurat tej drużyny brytyjskie media donosiły już od wielu miesięcy. Problem polega na tym, że Norweg jest na celowniku całego grona europejskich gigantów.



Piłkarza chętnie widział by u siebie m.in. Bayern Monachium, Real Madryt, Paris Saint-Germain czy rywale United zza miedzy - Manchester City. Co ważne, latem 2022 roku w umowie Haalanda z Borussią zostanie uaktywniona klauzula, w myśl której będzie można wykupić gracza za 75 mln euro. To z całą pewnością gratka na piłkarskim rynku.

Tymczasem Erling Haaland zanotował świetne wejście w nowy sezon - w Bundeslidze i Pucharze Niemiec strzelił już łącznie sześć bramek, a do tego zanotował trzy asysty.



