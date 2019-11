Menedżer Arsenalu Londyn - Unai Emery oficjalnie ma pełne poparcie ze strony swego pracodawcy. Angielskie media donoszą jednak, że szkoleniowiec do końca roku musi udowodnić, że zasługuje na dalsze piastowanie posady.

Suche statystyki zdecydowanie nie przemawiają na korzyść Emery’ego. Arsenal nie wygrał ligowego meczu od początku października. W sześciu ostatnich kolejkach po komplet punktów sięgnął raz. Efekt? Spadek na szóste miejsce w tabeli.

Mimo że to wciąż początkowa faza sezonu, szefowie klubu już teraz obawiają się, że może być kłopot z awansem do Ligi Mistrzów. Do liderującego Liverpoolu londyńczycy tracą już 17 punktów. Od czwartej lokaty - newralgicznej w temacie promocji do Champions League - dzieli ich osiem "oczek".

Nieoficjalnie mówi się, że Emery "wyssał z Arsenalu jego głęboko zakorzenione DNA". I może za to zapłacić głową. Zwolnienia hiszpańskiego trenera otwarcie domagają się fani "Kanonierów".

Kto miałby go zastąpić? Wstępną propozycję złożono Luisowi Enrique, który w czerwcu zrezygnował z posady selekcjonera reprezentacji Hiszpanii. Nie przyjął jednak oferty. Po tragicznej śmierci córki w najbliższej przyszłości nie zamierza wracać do futbolu.

