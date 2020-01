Młodzieżowa drużyna Leicester City rozgromiła Wolverhampton aż 5-1! Najważniejszą dla polskich fanów wiadomością jest jednak fakt, że asystę przy jednej z bramek zaliczył wracający po ciężkiej kontuzji Bartosz Kapustka.

Na początku kwietnia tego roku wypożyczony do drużyny OH Leuven Kapustka zerwał więzadła krzyżowe, co zamknęło mu drogę do występów na młodzieżowych mistrzostwach Europy, a także wykluczyło z treningów na kilka miesięcy.

23-latek doszedł już do pełni sił, a w grudniu pracował nawet z pierwszą drużyną Leicester. Na grę w Premier League będzie musiał jeszcze poczekać, lecz występy takie, jak w meczu z Wolverhampton, mogą skrócić jego czas oczekiwania.

Było już 2-0 (bramki strzelali: George Thomas i Admiral Muskwe), gdy Polak świetnie, kierunkowo przyjął piłkę w środku pola, obracając się w stronę bramki, po czym posłał dobrze wymierzone prostopadłe podanie, dzięki któremu Muskwe skompletował dublet.

Po zmianie stron bramki dla "Lisów" zdobywali jeszcze Luke Thomas oraz Darnell Johnson, a autorem honorowego trafienie dla Wolverhampton był Chem Campbell.

Kapustka był aktywny przez całe spotkanie i sam także próbował wpisać się na listę strzelców.

Warto odnotować, że na ławce rezerwowych "Lisów" zasiadł polski bramkarz Jakub Stolarczy.

Pierwsza drużyna Leicester świetnie spisuje się w bieżącym sezonie Premier League - okupuje drugą lokatę, ustępując miejsca jedynie genialnemu i wciąż niepokonanemu Liverpoolowi.

