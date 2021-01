Premier League. Tytuł dla Manchesteru United? Tak typuje Wayne Rooney

Zdaniem nowego menedżera Derby County - Wayne'a Rooneya - to Manchester United zdobędzie w tym sezonie mistrzostwo Anglii. "Czerwone Diabły" w środę pokonały na wyjeździe Fulham (2:1) i wróciły na szczyt Premier League. Ostatni raz fani tego zespołu cieszyli się z tytułu w 2013 roku, jeszcze za czasów Sir Aleksa Fergusona.

Manchester United złapał imponującą serię. Podopieczni Ole Gunnara Solskajera są niepokonani od 17 spotkań. Najskuteczniejszy strzelec w historii klubu - Wayne Rooney (253 bramki) - uważa, że to "Czerwone Diabły" zdołają wywalczyć po ośmiu latach tytuł mistrzowski. Obecny menedżer Derby County podkreślił, że transfery Bruno Fernandesa oraz Edinsona Cavaniego zniwelowały stratę do Liverpoolu. "The Reds" kończyli poprzedni sezon mając 33 "oczka" przewagi nad odwiecznym rywalem. To była przepaść.

Rooney doskonale zna smak mistrzostwa Anglii. Pięciokrotnie z Manchesterem United wygrywał zmagania w Premier League. Anglik twierdzi, że nowi piłkarze przywrócili drużynie zwycięską mentalność, a Paul Pogba w końcu odżył. - W ostatnich kilku latach Manchester United nie był gotowy do walki o tytuł, ale teraz grają tam tacy piłkarze jak Fernandes i Cavani, czyli zawodnicy, którzy mają zwycięską mentalność, co bardzo pomogło pozostałej części zespołu - powiedział Wayne Rooney, cytowany przez Sky Sports.

- Teraz walczą o tytuł Premier League. Sześć tygodni temu mówiłem w biurze, że Manchester United wygra ligę. Ciągle to czuję. Paul Pogba ma do odegrania ogromną rolę. Piłkarze ze zwycięską mentalnością - którzy zostali sprowadzeni - trochę zdejmą presję z Paula, dzięki czemu będzie mógł pokazać swoją jakość na boisku - zaznaczył przed wyjazdowym meczem Derby z QPR.

Rooney 15 stycznia poinformował o zakończeniu sportowej kariery. 35-latek objął na stałe Derby County, zatem został trenerem Polaków - Krystiana Bielika i Kamila Jóźwiaka.

