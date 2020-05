We wtorek władze Premier League podały, że wśród 748 przebadanych na obecność koronawirusa osób uzyskano sześć wyników pozytywnych. Trzy z nich należą do Watfordu FC - potwierdził angielski klub.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Werder Brema - Bayer Leverkusen 1-4 - skrót. WIDEO © 2020 Associated Press

Watford nie ujawnił nazwisk zakażonych osób, ale poinformował, że jedna z nich jest piłkarzem, a dwie - członkami sztabu szkoleniowego. Teraz cała trójka będzie poddana izolacji, a po upływie siedmiu dni ponownie przejdzie testy na koronawirusa.

Reklama

Oznacza to, że połowa zakażonych osób w Premier League związana jest z Watfordem. Władze angielskiej lidze poinformowały we wtorek o sześciu przypadkach zakażenia we wszystkich klubach.



Od poniedziałku angielskie kluby trenują w małych grupach. Restart ligi planowany jest na 12 czerwca.



Co ciekawe, wcześniej powrotu do treningów z drużyną Watfordu odmówił kapitan klubu, Troy Deeney.



- Mój syn ma pięć miesięcy i problemy z oddychaniem. Nie chcę wracając do domu narazić go na jeszcze większe niebezpieczeństwo. Po zajęciach trzeba jechać do domu w stroju treningowym, nie wolno wziąć prysznica i przyjeżdżasz w brudnych ubraniach - argumentował napastnik Watfordu.

Zdjęcie Watford FC / Marc Atkins / Getty Images

WG