Liverpool FC jest klubem, który potrafi przywiązać do siebie piłkarzy na wiele lat. Obrońca Trent Alexander-Arnold zapowiedział, że chętnie zostałby w drużynie "The Reds" do końca kariery.

Choć dopiero w październiku Alexander-Arnold skończy 22 lata, piłkarz nie boi się odważnych deklaracji. Niedawno oznajmił, że podobnie jak Steven Gerrard, chętnie spędziłby w Liverpoolu całą swoją karierę.



- Zawsze kochałem Liverpool, jestem fanem tego zespołu. Kocham ten klub bardziej niż cokolwiek innego - powiedział w rozmowie z magazynem "GQ".



- Mogę spokojnie wyobrazić sobie, że będę przez całą karierę grał w jednym zespole - zaznaczył prawy obrońca.



Alexander-Arnold przebojem wdarł się do składu Liverpoolu w sezonie 2017/18, choć debiut zaliczył już wcześniej - tuż po 18. urodzinach.



Prawy defensor mimo młodego wieku uzbierał już 125 występów dla seniorskiej drużyny "The Reds". Strzelił sześć goli, imponując też liczbą asyst - do tej pory zanotował ich 34, co jest wynikiem niespotykanym jak na bocznego obrońcę.



Najbardziej pamiętną asystą Alexandra-Arnolda było z pewnością podanie z rzutu rożnego do Divocka Origiego w rewanżowym półfinale Ligi Mistrzów przeciwko Barcelonie z zeszłego roku. Gol ten zadecydował o awansie Liverpoolu do finału, który także zakończył się triumfem zespołu z Anfield.

