Trener Arsenalu Londyn Unai Emery został oskarżony przez Angielską Federację Piłkarską (Football Association) za kopnięcie butelki, która uderzyła kibica Brighton & Hove Albion podczas środowego meczu Premier League.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Arsenal - Tottenham 0-2 w Pucharze Ligi - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Do incydentu doszło pod koniec spotkania, które zakończyło się remisem 1-1. FA uznała, że było to niewłaściwe zachowanie. Emery ma czas do 2 stycznia do godz. 18.00 na odniesienie do zarzutów.



Hiszpański trener przeprosił za swoje zachowanie, które nie zostało uwzględnione w raporcie meczowym.



"Powiedziałem kibicom, że jest mi przykro z tego powodu" - stwierdził Emery. "Kopnąłem butelkę, bo byłem sfrustrowany. Przepraszam i mam nadzieję, że to kończy sprawę" - dodał.

Reklama

Były trener Manchesteru United Jose Mourinho został zawieszony na jeden mecz za podobne zachowanie w trakcie spotkania z West Ham United w 2016 roku.

Po 19 kolejkach Arsenal zajmuje piąte miejsce w tabeli Premier League z dorobkiem 38 punktów. Strata "Kanonierów" do liderującego Liverpoolu wynosi aż 13 punktów.



Wyniki, terminarz i tabela Premier League