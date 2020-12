​Premier League. Transfery. Szpital w defensywie Liverpoolu. W styczniu dołączy nowy obrońca?

Joel Matip w niedzielnym meczu Liverpoolu z West Bromwich Albion (1-1) dołączył do długiej listy kontuzjowanych piłkarzy mistrza Anglii. Były obrońca "The Reds" - Jamie Carragher nie ma wątpliwości, że w styczniu do klubu powinien dołączyć nowy obrońca. Na tej pozycji w zespole jest największy szpital.

Od pewnego czasu kontuzje leczą Virgil van Dijk, Joe Gomez, Diogo Jota, Thiago Alcantara, Naby Keita oraz Konstantinos Tsimikas. W niedzielę do tej długiej listy dołączył Joel Matip, którego w 59. minucie domowego spotkania z West Bromwich Albion (1-1) zastąpił Rhys Williams. Jürgen Klopp stracił trzech czołowych środkowych obrońców, właśnie na tej pozycji w Liverpoolu jest największy szpital. Niemiecki szkoleniowiec - obok Williamsa - obecnie ma do dyspozycji tylko Fabinho, Nathaniala Phillipsa i Seppa van den Berga, co daje ograniczone pole manewru.

Skoro Klopp w tym sezonie nie będzie mógł skorzystać już z usług van Dijka i Gomeza, to były obrońca Liverpoolu - Jamie Carragher - doradza mu zakup stopera w styczniowym oknie transferowym. - Urazy w defensywie to ogromne zmartwienie, ale nie jest to coś nowego. Najważniejsze, żeby Liverpool w styczniu pozyskał nowego obrońcę. Powiedziałem to w momencie, kiedy kontuzji doznał van Dijk. Matip jest po prostu zbyt podatny na urazy. Jego ciało nie wytrzymuje gry w Premier League co tydzień - powiedział Carragher, który od kilku sezonów jest ekspertem stacji Sky Sports.

- Wciąż uważam, że - nawet bez van Dijka - Liverpool jest najlepszym zespołem w lidze. Jeżeli nie wygrają tytułu, to tylko przez problemy w obronie. Rhys Williams i Nathanial Phillips muszą grać przez dłuższy czas, a środek defensywy nie jest najlepszym miejscem dla tak młodych piłkarzy. Czasami będą popełniać błędy, są młodzi i się uczą. Liverpool potrzebuje kogoś, kto da Kloppowi dodatkową opcję. W przypadku kontuzji odniesionej przez Fabinho, zostanie on tylko z dwoma młodymi chłopakami. Klub w styczniu musi coś zrobić - dodał.

Liverpool po sensacyjnym remisie z beniaminkiem wciąż znajduje się na pozycji lidera Premier League. "The Reds" wyprzedzają o trzy punkty drugi Everton, a o cztery trzecie Leicester City. Pięć "oczek" do mistrzów Anglii traci Manchester United, jednak jeśli "Czerwone Diabły" wygrają zaległe spotkanie, to ich strata stopnieje do zaledwie dwóch punktów.

