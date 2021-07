Przyszłość Miralema Pjanicia w Barcelonie jest niepewna. Choć pomocnik dołączył do "Dumy Katalonii" zaledwie rok temu, to coraz częściej media w Hiszpanii i innych europejskich krajach donoszą o możliwych przenosinach Bośniaka.

Zawodnik w ostatnim czasie był m.in. łączony z Paris Saint-Germain. W gronie zainteresowanych wymieniano także dawny klub Pjanicia, czyli Juventus, oraz Chelsea.



Tottenham Hotspur włącza się do walki

"The Blues" nie są już jednak jedynym angielskim zespołem który - wedle prasy - powalczy o piłkarza. Według "Daily Express" najpierw zainteresowanie Pjaniciem wykazał Manchester United, a teraz ma on być opcją poważnie rozpatrywaną przez Tottenham.



"Koguty" przez dłuższy czas zmagały się z brakiem szkoleniowca - po zwolnieniu Jose Mourinho stery w klubie przejął trener tymczasowy, Ryan Mason, ale dopiero niedawno ogłoszono pełnoprawnym menedżerem Nuno Espirito Santo, byłego szkoleniowca Wolverhampton Wanderers.



Teraz, kiedy sytuacja z trenerem już się uspokoiła, w Tottenhamie mają poważnie pomyśleć nad przebudową składu. Jej istotnym elementem ma być wzmocnienie środka pola, do czego Pjanić nadałby się idealnie.



FC Barcelona gotowa do rozmów

Według hiszpańskiego dziennika "As" władze "Spurs" już skontaktowały się z "Blaugraną" w tej sprawie. FC Barcelona ma być skoro do wszelkich rozmów, gdyż oddanie Miralema Pjanicia - nawet w formie wolnego transferu - znacznie by odciążyło klubowy budżet.



Ostatni sezon nie był dla Bośniaka udany. Nie błyszczał na boisku, nie zanotował także ani gola, ani asysty.

Zdjęcie Miralem Pjanić łączony był m.in. z powrotem do Juventusu, ale wiele wskazuje też na to, że niebawem znajdzie się w Anglii / MARCO BERTORELLO/AFP/East News / East News

