Zagraniczny transfer Arkadiusza Milika wydaje się być nieuniknionym i polski napastnik jest najbliżej przejścia do Tottenhamu. Anglicy chcą zapłacić za niego 25 milionów euro.

Jak poinformował dobrze obeznany w transferowych realiach dziennikarz "La Gazzetta dello Sport" Alfredo Pedulla o sprowadzenie Arkadiusza Milika walczą w tym momencie Tottenham i Newcastle. Bliżej finalizacji transakcji ma być ekipa z Londynu, choć wszystko może się jeszcze zmienić.



Włoch twierdzi, że popularne "Koguty" są w stanie wypożyczyć Milika z możliwością pierwokupu za 25 milionów euro. Już wczoraj włoskie media twierdziły, że agent zawodnika David Pańtak miał udać się do Londynu i negocjować transfer zawodnika.



Jeżeli doniesienia o wypożyczeniu się potwierdzą to piłkarz będzie musiał ponownie rozpocząć rozmowy z Napoli w sprawie przedłużenia kontraktu, co jest wymagane do wypożyczenia go.



Ostatnio podobną ofertę "Azzurrim" przedstawiła AS Roma, lecz reprezentant Polski nie mógł porozumieć się z ekipą spod Wezuwiusza w kilku kwestiach prawnych.

Milik nadal pozostaje piłkarzem Napoli i brak transferu będzie dla niego bardzo złą wiadomością. Już wcześniej Aurelio De Laurentiis potwierdził, że napastnik nie jest brany pod uwagę do gry w przyszłym sezonie. Reprezentant Polski nie został powołany do kadry na ostatni mecz i również nie przydzielono mu numeru.



PA