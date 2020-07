W derbach północnego Londynu lepszy okazał się Tottenham Hotspur. "Koguty" pokonały Arsenal 2-1.

35. kolejka Anglia - Premier League

2020-07-12 17:30 | Stadion: Tottenham Hotspur Stadium | Arbiter: M. Oliver Tottenham Hotspur Londyn Arsenal Londyn 2 1 DO PRZERWY 1-1 Heung-min Son 19' T. Alderweireld 81' A. Lacazette 16'

Od początku było bardzo ciekawie. Już w 10. minucie Harry Kane mógł strzelić gola. Napastnik Tottenhamu technicznym strzałem z woleja chciał przelobować stojącego bramkarza. Emiliano Martinez świetnie go jednak "przeczytał". Podniósł ręce i złapał piłkę.

Jako pierwszy prowadzenie objął więc Arsenal. W 16. minucie mocnym strzałem z dystansu popisał się Alexandre Lacazette.

Tottenham wyrównał już trzy minuty później. Sytuację sam na sam wykorzystał Heung-Min Son. "Koguty" mogły podwyższyć prowadzenie, bo po pół godzinie gry dobrą szansę miał Ben Davies. Trafił jednak w poprzeczkę.

W drugiej połowie Arsenal prezentował się lepiej. W 59. minucie blisko zdobycia bramki był Pierre-Emerick Aubameyang, ale piłka przeleciała minimalnie nad poprzeczką.

Tottenham obudził się w końcówce. W 82. minucie, po wrzutce z rzutu rożnego, głową gola strzelił Toby Alderweireld. Do końca meczu podopieczni Jose Mourinho mieli przewagę i wygrali.

Dzięki temu zwycięstwu Tottenham przeskoczył w tabeli Arsenal. "Koguty" mają 52 punkty i są na ósmym miejscu. Rywale zgromadzili dwa "oczka" mniej i znajdują się na dziewiątej pozycji.

2 1 Tottenham Londyn Arsenal Londyn Martínez Bellerín Luiz Kolaszinać Mustafi Tierney Ceballos Xhaka Pépé Lacazette Aubameyang Lloris Alderweireld Aurier Davies Sánchez Mina Moura Lo Celso Sissoko Winks Son Kane SKŁADY Tottenham Londyn Arsenal Londyn Hugo Lloris Damián Emiliano Martínez 81′ 81′ Toby Alderweireld 84′ 84′ Héctor Bellerín 34′ 34′ Serge Aurier . David Luiz 45′ 45′ Ben Davies 84′ 84′ Sead Kolaszinać Davinson Sánchez Mina Shkodran Mustafi 82′ 82′ Lucas Moura 84′ 84′ Kieran Tierney 16′ 16′ 84′ 84′ Giovani Lo Celso Daniel Ceballos Fernández Moussa Sissoko Granit Xhaka 76′ 76′ Harry Winks 61′ 61′ 70′ 70′ Nicolas Pépé 19′ 19′ 90′ 90′ Heung-min Son 16′ 16′ 45′ 45′ Alexandre Lacazette Harry Kane Pierre-Emerick Aubameyang REZERWOWI Paulo Dino Gazzaniga Matt Macey Japhet Tanganga 84′ 84′ Alves Soares Cedric Jan Vertonghen Rob Holding Gedson Carvalho Fernandes Sokratis Papastathopoulos 90′ 90′ Erik Lamela Ainsley Maitland-Niles Tanguy Ndombèlé Alvaro 70′ 70′ 90′ 90′ Bukayo Saka Kouassi Ryan Sessegnon Lucas Torreira Di Pascua 84′ 84′ Oliver Skipp 84′ 84′ Joseph Willock 82′ 82′ 87′ 87′ Steven Bergwijn 84′ 84′ Reiss Nelson

STATYSTYKI Tottenham Londyn Arsenal Londyn 2 1 Posiadanie piłki 42% 58% Strzały 11 11 Strzały na bramkę 7 4 Rzuty rożne 6 5 Faule 16 11 Spalone 2 0

Zdjęcie Piłkarze Tottenhamu mogą cieszyć się ze zwycięstwa / PAP/EPA/Tim Goode/NMC/Pool / PAP/EPA

