​Premier League. Tottenham Hotspur. Nuno Espirito Santo nowym menedżerem

Cztery sezony pracy Nuno Espirito Santo w Wolverhampton Wanderers kojarzą się tylko i wyłącznie pozytywnie. Portugalczyk poprowadził drużynę z Molineux Stadium do awansu do Premier League, a następnie ugruntował pozycję "Wilków" w najwyższej klasie rozgrywkowej, które zajmowały odpowiednio dwa razy siódme oraz raz trzynaste miejsce. Angielski zespół w sezonie 2019/2020 dotarł do ćwierćfinału Ligi Europy.

Postępy pod wodzą Portugalczyka zrobiło wielu piłkarzy Wolverhamtpon. Jednym z nich był Matt Doherty. Irlandczyk przed rokiem przeniósł się do Tottenhamu, zatem znów będzie pracował z tym szkoleniowcem. - Kiedy masz drużynę z jakością i talentem, to chcesz żeby fani byli dumni. To ogromny zaszczyt, że mogę być w tym klubie. Cieszę się i nie mogę doczekać się rozpoczęcia pracy. Rozpoczynamy pracę natychmiast, bo za kilka dni rozpoczynają się przygotowania - powiedział Nuno Espirito Santo, cytowany przez oficjalną stronę Tottenhamu.

Reklama

Przemówił także właściciel klubu Daniel Levy. - Przede wszystkim chciałbym powitać Nuno w klubie. Chcielibyśmy podziękować naszym sympatykom za ich cierpliwość przez ten cały proces. Mówiłem już o potrzebie powrotu do naszego ofensywnego stylu gry. Wierzę też, że Nuno jest człowiekiem, który zbuduje coś wyjątkowego - skomentował Levy.

Tottenham Hotspur sezon 2020/2021 rozpocznie hitowym spotkaniem z Manchesterem City (15 sierpnia).

Zobacz nasz codzienny program o Euro - Sprawdź!

Gdziekolwiek jesteś, słuchaj meczu na żywo! - Relacja live tylko u nas!