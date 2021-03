Duet Harry Kane i Gareth Bale poprowadził Tottenham Hotspur do zwycięstwa na własnym stadionie z Crystal Palace 4-1 w 27. kolejce Premier League.

2021-03-07 20:15 | Stadion: Tottenham Hotspur Stadium | Arbiter: Stuart Attwell Tottenham Hotspur Londyn Crystal Palace FC 4 1 DO PRZERWY 1-1 G. Bale 25',49' H. Kane 52',76' C. Benteke 45'

"Koguty" wyszły na prowadzenie w 25. minucie. Lucas Moura wybrał piłkę spod nóg Luki Milivojevicia, która trafiła do Harry'ego Kane'a, a ten wyłożył ją niepilnowanemu przed bramką Garethowi Bale'owi.

Wyrównanie padło tuż przed przerwą. Z lewej strony dośrodkował Milivojević, a celną "główką" popisał się Christian Benteke.



Gospodarze wrócili na prowadzenie w 49. minucie. Bale zagrał na lewą stronę do Sergia Reguilona, który zacentrował w pole karne, gdzie Kane zgrał piłkę głową, a Bale, również głową, posłał ją do siatki.



To była już 13. asysta napastnika reprezentacji Anglii w tym sezonie Premier League, co jest oczywiście najlepszym wynikiem w tej lidze.



Niedziela należała do Kane'a. W 52. minucie Tottenham rozegrał świetną akcję, w jej końcówce Bale podał na prawo do Matta Doherty'ego, który wycofał do napastnika, a ten uderzeniem z około 20 metrów trafił w samo okienko bramki rywala!



W 76. minucie snajper reprezentacji Anglii podwoił swój dorobek bramkowy. Rezerwowy Erik Lamela zagrał na skrzydło do Heung-min Sona, który wyłożył piłkę Kane'owi, a ten uderzeniem głową skierował ją do pustej siatki.



To było setne trafienie "Kogutów" w tym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki. W czołowych pięciu ligach europejskich sto strzelonych goli osiągnął tylko Bayern Monachium (106).



Jednocześnie para Son-Kane zanotowała już 14. asystę przy swoich golach w Premier League, bijąc rekord należący od sezonu 1994/95 do Alana Shearera i Chrisa Suttona (13).



4 1 Tottenham Hotspur Londyn Crystal Palace FC Guaita Ward Kouyaté Cahill van Aanholt Milivojević Townsend Eze Riedewald Benteke Ayew Lloris Doherty Sánchez Mina Alderweireld Reguilón Winks Bale 2 Heung-Min Højbjerg Moura Kane 2 SKŁADY Tottenham Hotspur Londyn Crystal Palace FC Hugo Lloris Vicente Guaita 90′ 90′ Matt Doherty Joel Ward Davinson Sánchez Mina Cheikhou Kouyaté Toby Alderweireld 35′ 35′ Gary Cahill Sergio Reguilón Rodríguez Patrick van Aanholt 70′ 70′ Harry Winks Luka Milivojević 25′, 49′ 25′, 49′ 70′ 70′ Gareth Bale 65′ 65′ Andros Townsend Heung-min Son 46′ 46′ Eberechi Eze Pierre Emil Hoejbjerg 48′ 48′ Jairo Riedewald Lucas Moura 45′ 45′ 74′ 74′ Christian Benteke 52′, 76′ 52′, 76′ 80′ 80′ Harry Kane 29′ 29′ Jordan Ayew REZERWOWI Joe Hart Jack Butland Ben Davies Scott Dann Dele Alli Reece Hannam Eric Dier Martin Kelly 70′ 70′ Erik Lamela 65′ 65′ Jeffrey Schlupp Tanguy Ndombèlé Alvaro Michy Batshuayi 70′ 70′ Moussa Sissoko 74′ 74′ Jean-Philippe Mateta 80′ 80′ 90′ 90′ Carlos Vinícius Alves Morais Connor Wickham Steven Bergwijn 46′ 46′ Wilfried Zaha

STATYSTYKI Tottenham Hotspur Londyn Crystal Palace FC 4 1 Posiadanie piłki 64,1% 35,9% Strzały 13 6 Strzały na bramkę 9 2 Rzuty rożne 1 5 Faule 8 17 Spalone 1 4

Zdjęcie Gareth Bale i Harry Kane / John Walton / Getty Images