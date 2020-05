Karren Brady, wiceprezes WHU, ostrzega, że Premier League może nie wznowić rozgrywek. Francuska Ligue 1 już została zakończona, podobnie jak ligi w Holandii czy Belgii.

Pandemia koronawirusa dotknęła w Wielkiej Brytanii już 177 000 osób, z czego więcej niż 27 000 zmarło. To trzecia największa liczba zgonów na świecie.

Premier League, podobnie jak inne ligi, na razie nie gra, ale trwają prace nad wznowieniem rozgrywek.



Brady już wcześniej twierdziła, że ten sezon powinien zostać uznany za nierozegrany, a teraz ma być za grą, ale wszystko musi być najpierw bardzo dobrze przemyślane.



"Kluczem jest zapewnienie jak najbardziej bezpiecznego środowiska, ponieważ chcemy mieć możliwość, aby znowu grać i dokończyć sezon" - wiceprezes WHU napisała na łamach "The Sun".



"Aby tak się stało, musimy być przygotowani, bo inaczej skończymy jak we Francji, Belgii czy Holandii, gdzie sezon już się zakończył. Dlatego wszystkie kluby PL opracowują własną politykę przeciw Covid-19, obejmującą dwa razy w tygodniu testy piłkarzy, personelu klubu, nadawców telewizyjnych.



Te testy zostaną zatwierdzone przez rząd i będą przeprowadzane niezależnie przez różne stacje, a wyniki będą w ciągu 24 godzin.



Jednak najważniejszym aspektem tego wszystko nie jest to, czy jako prezesi klubów chcemy, aby obowiązywały te protokoły, ale czy piłkarze i menedżerowie się na nie zgadzają, czują się komfortowo i wierzą, że wznowienie normalnych treningów oraz meczów jest bezpieczne.

Bez ich zgody do niczego to nie doprowadzi, więc moim celem jest szczegółowe omówienie tej kwestii z piłkarzami. Musimy być pewni, że treningi są bezpieczne, a oni muszą się z tym zgodzić" - dodała Brady.