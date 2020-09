Premier League. Thiago Alcantara piłkarzem Liverpool FC

Thiago Alcantara oficjalnie zmienił Bayern Monachium na Liverpool FC. "The Reds" podali na razie, że pomocnik podpisał "długoterminowy" kontrakt.

O tym transferze mówiło się od dawna. Thiago, który zaliczył kapitalny sezon w Bayernie Monachium, po siedmiu latach postanowił poszukać nowych wyzwań sportowych. Z Bayernem pożegnał się potrójną koroną, a swój ostatni mecz rozegrał w finale Ligi Mistrzów.

Już wcześniej transfer zapowiedział sam szef Bayernu Karl-Heinz Rummenigge, który na łamach mediów przyznał, że Thiago poprosił o możliwość odejścia, a klub osiągnął porozumienie z Liverpoolem.



Bayern ma zarobić na tym transferze około 30 mln euro.



Thiago w Liverpoolu będzie występował z numerem szóstym. Na razie "The Reds" nie ogłosili długości kontraktu, podając jedynie informację o "długoterminowej" umowie.

To drugi letni transfer Liverpoolu. Wcześniej klub zakontraktował greckiego lewego obrońcę Kostasa Tsimikasa.



- To jakby znajome uczucie. Byłem w bliskich, rodzinnych stosunkach z moim byłym klubem i czuję, że w nowym zespole mogę poczuć to samo - powiedział Thiago, cytowany przez oficjalną stronę Liverpoolu.

39-krotny reprezentant Hiszpanii jest wychowankiem FC Barcelona. Od 2013 roku grał w Bayernie, dla którego zanotował 235 spotkań, zdobył 31 bramek i zaliczył 37 asyst.





