Southampton FC wypożyczył do końca sezonu z Liverpoolu Takumiego Minamino w ostatnim dniu zimowego okienka transferowego.

"Święci" ogłosili pozyskanie Japończyka dwie godziny po ostatecznym terminie.

26-letni napastnik zastąpi Shane'a Longa, który przeszedł do Bournemouth, grającego na zapleczu Premier League.



Minamino zawodnikiem Liverpoolu został przed rokiem, trafiając tam z Red Bulla Salzburg. Jednak na Anfield Road nie potrafił przebić się do podstawowego składu i od tego czasu zaliczył jedynie cztery mecze od początku w Premier League.



"Takumi pomoże nam z opcjami w ataku i co najważniejsze posiada dla nas odpowiedni piłkarski profil" - powiedział Ralph Hasenhüttl, szkoleniowiec Southampton, w którym podstawowym obrońcą jest reprezentant Polski Jan Bednarek.

Zdjęcie Takumi Minamino / Simon Stacpoole / Getty Images