Takumi Minamino od 1 stycznia 2020 roku będzie piłkarzem Liverpoolu FC. "The Reds" poinformowali, że doszli do porozumienia z RB Salzburg w sprawie transferu 24-letniego Japończyka.

Minamino jeszcze niedawno rywalizował z Liverpoolem w rozgrywkach Ligi Mistrzów i zagrał na tyle dobrze, że zachęcił Juergena Kloppa, by ten ściągnął Japończyka do siebie. W pierwszym spotkaniu (4-3 dla LFC) skrzydłowy zdołał zdobyć bramkę i zaliczyć asystę przeciwko "The Reds", w drugim (2-0 dla LFC) Salzburg bramki już nie zdobył, ale Minamino i tak napsuł sporo krwi obrońcom.

Jak podał Liverpool Minamino zostanie nowym graczem wicemistrza Anglii od początku nowego roku, a więc w momencie otwarcia zimowego okienka transferowego. Kwota pozyskania Japończyka, którego kontrakt z Salzburgiem obowiązywał do 30 czerwca 2021 roku, to około 8,5 mln euro.

- Gra w Premier League była jednym z moich celów. Myślę, że Liverpool to topowy klub na świecie. Sądziłem, że będę rozwijał się stopniowo i może w końcu zagram w Premier League, ale nigdy nie myślałem, że stanie się to tak szybko. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Marzyłem, by zostać piłkarzem Liverpoolu - powiedział Japończyk, cytowany przez oficjalną stronę klubu z Anfield.

Minamino w obecnym sezonie zdobył już dziewięć bramek i zaliczył 11 asyst w 22 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, z czego dwa gole i trzy asysty miały miejsce w Lidze Mistrzów. 24-latek był piłkarzem Salzburga od 2015 roku, kiedy trafił tam z rodzimego Cerezo Osaka.

Zdjęcie Takumi Minamino i Georginio Wijnaldum podczas meczu RB Salzburg - Liverpool FC / Koji Watanabe / Getty Images

