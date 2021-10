Premier League: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy





To było spotkanie pięknych bramek! Najpierw wynik meczu cudownym uderzeniem w okienko otworzył Mason Greenwood, a jeszcze przed przerwą przepięknym golem odpowiedział Yuri Tielemans. Belg wykorzystał błąd Harry'ego Maguire, elegancko umieszczając piłkę "za kołnierzem" Davida de Gei.



W drugiej połowie było jeszcze ciekawiej. W 77. minucie bramkę na 2-1 dla Leicester zdobył Caglar Soyuncu. Cztery minuty później odpowiedział na to Marcus Rashford, ale Leicester po kilkudziesięciu sekundach zdobyło bramkę na 3-2!

Po wznowieniu od środka "Lisy" wymieniły zaledwie cztery podania, aż Jamie Vardy fantastycznym strzałem umieścił piłkę w bramce! W doliczonym czasie gry "Czerwone Diabły" dobił jeszcze Patson Daka.



Leicester, które miało problemy na początku sezonu, awansowało na 11. miejsce w Premier League. Manchester United jest piąty, ale stracił cenny dystans do czołówki.

Leicester City - Manchester United 4-2 (1-1)

Bramki: 0-1 Greenwood (19.), 1-1 Tielemans (32.), 2-1 Soyuncu (77.), 2-2 Rashford (82.), 3-2 Vardy (83.), 4-2 Daka (90+1.).



8. kolejka Anglia - Premier League

2021-10-16 16:00 | Stadion: King Power Stadium | Widzów: 32219 | Arbiter: Craig Pawson Leicester City Manchester United 4 2 DO PRZERWY 1-1 Y. Tielemans 31' Ç. Söyüncü 78' J. Vardy 83' P. Daka 90' M. Greenwood 19' M. Rashford 82'



Manchester City nie miał większych problemów z pokonaniem znacznie niżej notowanego Burnley. Wynik meczu już w 12. minucie otworzył Bernardo Silva, co pozwoliło "Obywatelom" na kontrolowanie sytuacji.



Po zmianie strony Burnley dobił jeszcze Kevin De Bruyne. Zespół Pepa Guardioli awansował na drugie miejsce w tabeli, tracąc tylko punkt do Liverpoolu. Wyprzedzić może go jeszcze grająca później Chelsea FC.

Manchester City - Burnley 2-0 (1-0)

Bramka: 1-0 Bernardo Silva (13.), 2-0 De Bruyne (70.).



8. kolejka Anglia - Premier League

2021-10-16 16:00 | Stadion: Etihad Stadium | Widzów: 52711 | Arbiter: Martin Atkinson Manchester City Burnley FC 2 0 DO PRZERWY 1-0 Bernardo Silva 12' K. De Bruyne 70'







W drużynie gości spotkanie od 1. minuty rozpoczął Jakub Moder. Przemysław Płacheta znalazł się poza kadrą meczową Norwich.

Spotkanie to zakończyło się bezbramkowym remisem, a Moder przebywał na boisku przez 84 minuty.



Brighton spisuje się w tym sezonie nadspodziewanie dobrze, zajmując czwarte miejsce w tabeli. Norwich jest na ostatniej pozycji, mają na koncie tylko dwa punkty.





Norwich - Brighton & Hove Albion 0-0

8. kolejka Anglia - Premier League

2021-10-16 16:00 | Stadion: Carrow Road | Arbiter: Peter Bankes Norwich City Brighton & Hove Albion FC 0 0





W tym spotkaniu po obu stronach barykady znaleźli się reprezentanci Polski - Jan Bednarek zmierzył się z Mateuszem Klichem.



Mecz w lepszym humorze kończył Bednarek. Środkowy obrońca obejrzał co prawda żółtą kartkę, ale jego zespół wygrał 1-0 po bramce Armando Broji.



Mateusz Klich został zmieniony w 77. minucie meczu.





Southmapton FC - Leeds United 1-0 (0-0)

Bramka: 1-0 Broja (53.).





8. kolejka Anglia - Premier League

2021-10-16 16:00 | Stadion: St. Mary's Stadium | Arbiter: David Coote Southampton FC Leeds United 1 0 DO PRZERWY 0-0 A. Broja 53'

Premier League: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy