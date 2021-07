Premier League. Symbol Liverpoolu zostaje na dłużej

22-letni boczny obrońca to zawodnik, który stał się jedną z ikon zespołu Juergena Kloppa. Urodzony i wychowany w Liverpoolu, jest graczem, z którym masowo identyfikują się fani "The Reds". Teraz angielski klub ogłosił, że Alexander-Arnold przedłuża współpracę z Liverpoolem do 30 czerwca 2025 roku.

- Czuję się zaszczycony, że dostaję taką szansę i otrzymuję zaufanie ze strony klubu. Nie musiałem długo się nad tą decyzją zastanawiać - zapewnił Anglik.

Od dzieciństwa w Liverpoolu do seniorskiej kariery

Trent o grze w pierwszej drużynie LFC marzył już jako dziecko. - Liverpool to tak naprawdę jedyny klub, który znam - stwierdził Alexander-Arnold. - Możliwość przebywania w tym klubie od tylu lat i jeszcze szansa przedłużenia tej współpracy to coś niewiarygodnego dla mnie i mojej rodziny.

Anglik zadebiutował w zespole "The Reds" w 2016 roku. Od tego czasu stał się piłkarzem podstawowego składu dla Juergena Kloppa. Ostatnio Alexander-Arnold leczył kontuzję, przez którą nie był w stanie pojechać na Euro 2020.



JK