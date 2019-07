Newcastle United znalazło następcę Rafaela Beniteza. Nowym trenerem zespołu został Steve Bruce.

58-letni Anglik został ogłoszony nowym trenerem drużyny w środę. Podpisał z klubem trzyletni kontrakt.

- Jestem zadowolony i niesamowicie dumny, że zostałem trenerem Newcastle. To klub, któremu kibicowałem od dzieciństwa, jego fanem był również mój tata, to więc niezwykły moment dla mnie i dla mojej rodziny - przyznał Bruce.



Anglik w przeszłości prowadził m.in. Sunderland, Hull City i Aston Villę. Ostatnio trenował Sheffield Wednesday, ale zrezygnował z pracy, by przenieść się do Newcastle.



W nowym klubie zastąpił Rafaela Beniteza, który nie przedłużył wygasającego po zakończeniu sezonu kontraktu. Hiszpan podjął pracę w Chinach, gdzie będzie trenować DL Yifang. Pod jego wodzą Newcastle w poprzednim sezonie zajęło 13. miejsce w ostatnim sezonie Premier League.



