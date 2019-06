Stephan Lichtsteiner i Danny Welbeck rozstaną się z Arsenalem. Kontrakty obu piłkarzy z londyńskim klubem nie zostaną przedłużone.

"Kanonierzy" w piątek ogłosili nazwiska siedmiu piłkarzy, którzy po zakończeniu sezonu opuszczą klub. Na liście jest trójka zawodników z zaplecza pierwszego zespołu, a także Petr Czech i Aaron Ramsey. Ich obecność nie jest niespodzianką: czeski bramkarz już w trakcie sezonu ogłosił zakończenie kariery, a Walijczyk podpisał kontrakt z Juventusem.

Oprócz nich północny Londyn opuszczą Lichtsteiner i Welbeck - klub postanowił nie przedłużać ich kontraktów. Szwajcarski obrońca przed rokiem przeniósł się do Arsenalu z Juventusu. W Premier League wystąpił jednak tylko 14 razy i trener Unai Emery nie widział go w drużynie na kolejny sezon.



Welbeck spędził w Arsenalu pięć lat. "Kanonierzy" kupili go za 20 milionów euro z Manchesteru United. W 126 spotkaniach dla londyńczyków strzelił 32 gole. 28-letni napastnik pewnie miałby ich na koncie więcej, gdyby nie kontuzje. Ostatni poważny uraz zepsuł mu miniony sezon - przez podwójne złamanie prawej nogi wystąpił w Premier League tylko osiem razy.



Teraz Lichtsteiner i Welbeck będą mogli związać się z nowymi klubami, które nie będą musiały płacić za nich tzw. sumy odstępnego.



Zdjęcie Danny Welbeck (na pierwszym planie) nie będzie już cieszył się z bramek strzelanych dla Arsenalu / FRANCISCO LEONG / AFP

DG