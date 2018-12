Na zakończenie 19. kolejki Premier League doszło do "polskiego" meczu. Na St. Mary's Stadium naprzeciw siebie stanęli Jan Bednarek z Southampton FC i Łukasz Fabiański z West Ham United. Górą w tym pojedynku był bramkarz reprezentacji Polski. "Młoty" wygrały 2-1. Koncertowo zagrał strzelec dwóch goli Felipe Anderson. Jednym z bohaterów był także Fabiański, który kilka razy popisał się świetnymi interwencjami.

Bednarek i Fabiański wybiegli w podstawowych składach swoich drużyn. W 3. minucie szanse dla gospodarzy miał Daniel Ings, który przedarł się przez obronę gości i strzelił czubkiem buta. Fabiański pilnował bliższego słupka, ale nie musiał nawet interweniować, bo piłka przeleciała obok bramki.



W 22. minucie kontrę przeprowadzili goście. Aaron Cresswell znakomicie wypatrzył pozostawionego bez opieki Lucasa Pereza. Podanie było precyzyjne, ale napastnik West Ham nie trafił czysto w piłkę z 12 metrów. "Młoty" przycisnęły jeszcze w końcówce pierwszej połowy. Najpierw Pedro Obiang źle przyjął piłkę w polu karnym i okazja została zmarnowana. Kilka minut później Robert Snodgrass niewiele pomylił się z dystansu. Bramkarz Southampton Alex McCarthy tylko odprowadził piłkę wzrokiem.



Po zmianie stron mecz nabrał rumieńców. W 50. minucie szał radości ogarnął kibiców "Świętych". Fabiański dwoił się i troił broniąc strzały Nathana Redmonda oraz Romeu Oriola. W końcu pierwszy z wymienionych wepchnął piłkę do siatki. Goście reklamowali spalonego, ale nie mieli racji. Gospodarze cieszyli się z prowadzenia zaledwie trzy minuty. Felipe Anderson zobaczył, że McCarthy jest źle ustawiony i kropnął precyzyjnie z 17 metrów tuż przy słupku.



Fabiański znakomicie spisał się w 58. minucie, kiedy to wspaniale sparował na rzut rożny uderzenie Stuarta Armstronga. Chwilę później było 2-1 dla West Ham, a w roli głównej znów wystąpił Felipe Anderson. "Młoty" wyprowadziły błyskawiczną kontrę. Michail Antonio świetnie zagrał do Felipe Andersona, który z zimną krwią wykorzystał sytuację sam na sam z McCarthym.



W 67. minucie mogło być 3-1 dla West Ham. Felipe Anderson uciekł Bednarkowi i zagrał do Lucasa Pereza. W ostatniej chwili jego strzał zablokował Jannik Vestergaard. Kwadrans przed końcem Fabiański znów udowodnił, że jest pewnym punktem drużyny. Polski bramkarz wyciągnął się jak struna i odbił strzał Mario Leminy. Gdyby nawet piłka wpadła do bramki, to gol nie zostałby uznany, bo zawodnik "Świętych" był na spalonym.



W 83. minucie Bednarek został ukarany żółtą kartką.



"Święci" do końca walczyli o choćby jeden punkt, ale Fabiański już nie dał się pokonać.

Southampton FC - West Ham United 1-2 (0-0)

Bramki: 1-0 Nathan Redmond (50), 1-1 Felipe Anderson (53), 1-2 Felipe Anderson (59)

