Southampton z Janem Bednarkiem w składzie zremisowało w meczu 4. kolejki Premier League z Manchesterem United 1-1. Autorami bramek byli Daniel James oraz Jannik Vestergaard.

Bednarek unikał rażących błędów, choć mógł zachować się lepiej przy otwierającym wynik spotkania trafieniu Walijczyka. James wpadł w pole karne z prawej strony pola karnego i huknął w górne okienko bramki strzeżonej Angusa Gunna. Polak nie zdążył doskoczyć do 21-latka, przez co nie zablokował piłki zmierzającej do siatki.

Pierwsza odsłona spotkania przebiegała pod dyktando Manchesteru. Southampton wyglądał dość mizernie - żaden z zawodników gospodarzy nie zdołał oddać celnego strzału, a obowiązki Davida de Gei ograniczały się głównie do wznawiania gry z piątego metra.

Po zmianie stron skuteczność Southampton powędrowała zdecydowanie w górę. W 58. minucie Jannik Vestergaard pewnie wykończył głową dośrodkowanie, które posłał na jego głowę Kevin Danso i mieliśmy remis.

Drużyna Jana Bednarka zdołała dowieźć ten punkt do ostatniego gwizdka sędziego mimo gry w osłabieniu. Drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Danso.

TB





4. kolejka Anglia - Premier League

2019-08-31 13:30 | Stadion: St. Mary's Stadium | Widzów: 30499 | Arbiter: M. Dean Southampton FC Manchester United 1 1 DO PRZERWY 0-1 J. Vestergaard 58' D. James 10'

STATYSTYKI Southampton FC Manchester United 1 1 Posiadanie piłki 40% 60% Strzały 7 16 Strzały na bramkę 2 8 Rzuty rożne 2 3 Faule 15 5 Spalone 0 1