W ósmej kolejce Premier League, Chelsea Londyn odniosła piąte zwycięstwo w tym sezonie. "The Blues" na wyjeździe pokonali Southampton 4-1. W stratę jednej z bramek bezpośrednio zamieszany był reprezentant Polski Jan Bednarek.

8. kolejka Anglia - Premier League

2019-10-06 15:00 | Stadion: St. Mary's Stadium | Widzów: 31473 | Arbiter: P. Tierney Southampton FC Chelsea Londyn 1 4 DO PRZERWY 1-3 D. Ings 30' T. Abraham 17' M. Mount 24' N. Kanté 40' M. Batshuayi 89'

Pierwsze minuty były nerwowe. Obie drużyny wyszły nastawione bardzo agresywnie. W miarę upływu czasu rosła jednak przewaga Chelsea. Po upływie 10. minut, pierwszą dobrą sytuację miał Tammy Abraham. Uderzył jednak zbyt lekko, aby zaskoczyć Angusa Gunna. Siedem minut później, Anglik był już bardziej precyzyjny. Wykorzystał podanie Calluma Hudson-Odoia i przelobował wychodzącego bramkarza. Sytuację próbował jeszcze ratować Maya Yoshida. Udało mu się wybić piłkę, ale był już w bramce. W tej sytuacji zadziałał system goal-line i bramka dla "The Blues" została uznana.

W 24. minucie Chelsea powiększyła prowadzenie. Poważnie zamieszany w stratę tej bramki był Jan Bednarek. Polski obrońca źle wybijał piłkę. W efekcie przejął ją Willian, i zagrał do Masona Mounta. Przy okazji zawodnik Southampton mógł naprawić swój błąd, ale nie zdołał przeciąć tego podania i 20-letni piłkarz Chelsea pewnie wykończył akcję. Polak nie jest ostatnio w najwyższej formie, choć regualnie gra w swoim klubie. Od 31. meczów regulanie gra w pierwszym składzie.

Southampton nie grało najlepiej, ale zdołało zdobyć kontaktową bramkę. W pierwszej połowie "Święci" stworzyli dwie dobre sytuacje. Pierwszą, po 30. minutach i od razu skutecznie ją zakończyli. W pole karne wbiegł Yann Valery przedarł się prawą stroną, wbiegł w pole karne i zagrał do środka. Tam dobrze znalazł się Danny Ings, który dobrze się ustawił i pokonał bramkarza.

Na podopiecznych Franka Lamparda stracona bramka podziałała mobilizująco. Nie dali się rozkręcić rywalom i pod koniec pierwszej połowy zdobyli trzecią bramkę. Na lewej strony dużo miejsca miał Marcos Alonso i oddał piłkę do również niepilnowanego N’Golo Kante. Ten mocno uderzył sprzed szesnastki. Piłka odbiła się jeszcze od jednego z obrońców i wpadła do siatki. Później swoją drugą bramkę mógł zdobyć Ings, ale jego celny strzał wślizgiem wybił Jorginho.

Chelsea mogła mocno zacząć drugą połowę, ale sytuację sam na sam zmarnował Abraham. Po godzinie gry młody Anglik miał kolejną sytuację. Tym razem uderzał z 16. metrów, ale piłkę łatwo złapał Gunn. Chwilę wcześniej po swoim polem karnym faulował Kante. Z rzutu wolnego niecelnie uderzał jednak James Ward-Prowse.

Southampton do końca szukało swojej szansy. Nie potrafiło jednak zagrozić bramce Kepy. Jeśli piłkarze Ralpha Hassenhuetla strzelali na bramkę rywali, to kończyło się tak, jak w przypadku Ward-Prowse’a. Skuteczniejsza była za to Chelsea. W 90. minucie dobiła rywali. Piękną akcję rozegrali między sobą Christian Pulisic i Michy Bashuayi. Belg skutecznie wykończył prostopadłe podanie reprezentanta USA i ustalił wynik meczu. Było to piąte z rzędu zwycięstwo ekipy "The Blues" na St. Mary’s Stadium.

MP

1 4 Southampton FC Chelsea Londyn Kepa Alonso Azpilicueta Tomori Zouma Jorginho Kanté Mount Bakumo-Abraham Hudson-Odoi Willian Gunn Bednarek Bertrand Valery Yoshida Redmond Hoejbjerg Oriol Ward-Prowse Ings Long SKŁADY Southampton FC Chelsea Londyn Angus Gunn Kepa Arrizabalaga Revuelta Jan Bednarek Marcos Alonso Ryan Bertrand Cesar Azpilicueta Yan Valery Fikayo Tomori Maya Yoshida Kurt Happy Zouma 81′ 81′ Nathan Redmond 12′ 12′ Luiz Frello Jorginho Pierre Emil Hoejbjerg 40′ 40′ N'Golo Kanté Romeu Vidal Oriol 24′ 24′ 80′ 80′ Mason Mount James Ward-Prowse 17′ 17′ 84′ 84′ Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham 30′ 30′ 81′ 81′ Daniel Ings 80′ 80′ Callum Hudson-Odoi 73′ 73′ Shane Long . Willian REZERWOWI Alex McCarthy Wilfredo Daniel Caballero Kevin Danso Andreas Christensen Jack Stephens Reece James Stuart Armstrong Ross Barkley 81′ 81′ Sofiane Boufal 80′ 80′ Mateo Kovaczić 81′ 81′ Che Adams 80′ 80′ Christian Pulisic 73′ 73′ Michael Obafemi 84′ 84′ 89′ 89′ Michy Batshuayi

STATYSTYKI Southampton FC Chelsea Londyn 1 4 Posiadanie piłki 46% 54% Strzały 8 11 Strzały na bramkę 3 7 Rzuty rożne 3 4 Faule 7 15 Spalone 1 0



Zdjęcie Mecz Chelsea - Southampton w ósmej kolejce Premier League /PAP