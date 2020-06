Premier League: Southampton FC - Arsenal Londyn 0-2 w 31. kolejce

Arsenal odniósł pierwsze zwycięstwo po wznowieniu Premier League. W 31. kolejce "Kanonierzy" pokonali 2-0 Southampton. W drużynie "Świętych" cały mecz rozegrał Jan Bednarek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Premier League. Morgan Gibbs-White złamał kwarantannę. Poszedł na imprezę z modelkami. Wideo INTERIA.TV

31. kolejka Anglia - Premier League

2020-06-25 19:00 | Stadion: St. Mary's Stadium | Arbiter: G. Scott Southampton FC Arsenal Londyn 0 2 DO PRZERWY 0-1 E. Nketiah 20' J. Willock 86'

Arsenal był wyraźnie lepszy. Już w ósmej minucie Edward Nketiah trafił do siatki, ale był na spalonym i gol nie został uznany. Dwie minuty później Pierre-Emerick Aubameyang uderzył w poprzeczkę.

Reklama

W 20. minucie. Nketiah drugi raz pokonał bramkarza, wykorzystując jego błąd. Jan Bednarek podał do tyłu, do Alexa McCarthy’ego. Golkiper się jednak nie popisał i stracił piłkę na rzecz piłkarza Arsenalu, który umieścił piłkę w pustej bramce. Tym razem wszystko było zgodnie z przepisami i Arsenal objął prowadzenie.

Później "Kanonierzy" kontrolowali spotkanie. W końcówce jednak Southampton rzucił się do ataku. Najpierw Nathan Redmond uderzył tuż obok bramki, a później Emiliano Martinez świetnie obronił strzał Shane’a Longa.

Nadzieje "Świętych" na jakiekolwiek punkty umarły w 85. minucie, kiedy czerwoną kartkę otrzymał Jack Stephens. Już dwie minuty później Arsenal wykorzystał grę w przewadze i podwyższył prowadzenie. Alexandre Lacazette wykonywał rzut wolny. Trafił w mur, ale dobitka była już lepsza. Mocny strzał Francuza odbił bramkarz, do piłki dobiegł Joseph Willock i ustalił wynik spotkania.

Dla Arsenalu było to przełomowe spotkanie. Trzeci mecz po wznowieniu rozgrywek i dopiero pierwsze zwycięstwo.

MP





0 2 Southampton FC Arsenal Londyn Martínez Bellerín Holding Mustafi Tierney Ceballos Saka Xhaka Pépé Nketiah Aubameyang McCarthy Bednarek Bertrand Stephens Valery Armstrong Hoejbjerg Redmond Ward-Prowse Ings Obafemi SKŁADY Southampton FC Arsenal Londyn Alex McCarthy Damián Emiliano Martínez Jan Bednarek Héctor Bellerín Ryan Bertrand Rob Holding 85′ 85′ Jack Stephens 11′ 11′ Shkodran Mustafi 46′ 46′ Yan Valery 70′ 70′ Kieran Tierney Stuart Armstrong 80′ 80′ Daniel Ceballos Fernández 90′ 90′ Pierre Emil Hoejbjerg 47′ 47′ Bukayo Saka Nathan Redmond Granit Xhaka James Ward-Prowse 64′ 64′ Nicolas Pépé 90′ 90′ Daniel Ings 20′ 20′ 79′ 79′ Edward Nketiah 46′ 46′ Michael Obafemi Pierre-Emerick Aubameyang REZERWOWI Angus Gunn Matt Macey 90′ 90′ Jannik Vestergaard 70′ 70′ Sead Kolaszinać Jake Vokins Sokratis Papastathopoulos 46′ 46′ Kyle Walker-Peters 80′ 80′ Ainsley Maitland-Niles 90′ 90′ Romeu Vidal Oriol Mesut Oezil William Anthony Patrick Smallbone 64′ 64′ 86′ 86′ Joseph Willock Nathan Tella 79′ 79′ Alexandre Lacazette Che Adams Reiss Nelson 46′ 46′ Shane Long M. Smith

STATYSTYKI Southampton FC Arsenal Londyn 0 2 Posiadanie piłki 56% 44% Strzały 9 8 Strzały na bramkę 3 4 Rzuty rożne 4 6 Faule 10 13 Spalone 2 1

#POMAGAMINTERIA



1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Premier League